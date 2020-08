'El ala oeste de la Casa Blanca' volverá para animar el voto en EE.UU.

los ángeles – El ala oeste de la Casa Blanca (1999-2006), una de las series más prestigiosas de la historia de la televisión, reunirá a su elenco para un programa especial de la plataforma HBO Max en el que animará al voto en las próximas elecciones presidenciales en Estados Unidos. Aaron Sorkin, su creador, tomará las riendas del regreso de esta serie política en el que participarán los actores Martin Sheen, Allison Janney, Rob Lowe, Dulé Hill, Janel Moloney, Richard Schiff y Bradley Whitford. Bajo el título Un especial de El ala oeste de la Casa Blanca en beneficio de When We All Vote, este especial presentará una versión teatralizada del episodio Hartsfield's Landing de la tercera temporada.

"El equipo creativo y el reparto organizaron esta histórica producción para apoyar y concienciar sobre la vital misión de When We All Vote, una organización benéfica y no partidista copresidida por Michelle Obama y que fue fundada para aumentar la participación en cada elección en Estados Unidos", señaló HBO Max en un comunicado. Está previsto que el especial se ruede en el Orpheum Theatre de Los Ángeles a comienzos de octubre para que se pueda emitir poco antes de las elecciones presidenciales, que se celebrarán el 3 de noviembre. Se espera que en Un especial de El ala oeste de la Casa Blanca en beneficio de When We All Vote haya algunas participaciones especiales de invitados como Michelle Obama.

Movistar Series

testimonio real de James Comey

Mano a mano. La miniserie, dividida en dos partes, se centra en el testimonio real de James Comey, exdirector del FBI, y su conflictiva relación con el actual presidente de EE.UU., Donald Trump, en los primeros meses de su legislatura. Está protagonizada por Jeff Daniels y Brendan Gleeson. Adapta el superventas A higher loyalty, escrito por el propio Comey.

Dos partes. Examina los primeros días de investigación por parte del FBI de la presunta interferencia de Rusia y de los correos filtrados de Hillary Clinton. La segunda parte sigue la tensa relación entre James Comey y Trump durante los primeros meses de su presidencia. Meses intensos y caóticos donde los aliados se convertían en enemigos, los enemigos se hacían amigos y la verdad dependía del lado en el que estuvieras.