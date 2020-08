El pasado televisivo de Julian Iantzi en 'Vaya par... de tres'

'Vaya par... de tres' el presentador del 'Conquis' presentó un programa de corazón con Jesús Mariñas y María Patiño

¿Q UË hace Julian Iantzi entre Jesús Mariñas y María Patiño, cogiéndoles por los hombros en esta entrañable foto de familia que bien podría adornar el salón de cualquiera de ellos? Y no, no es un fotomontaje. Es la foto promocional del programa de corazón Vaya par... de tres, que Antena 3 ideó para el verano de 2009 para competir con Sálvame, cuando la de la vena aún no había cambiado de bando para irse con el enemigo.

La cadena creyó ver en Iantzi un clon del presentador de Dónde estás corazón (DEC), Jaime Cantizano, que en esas fechas, claro, se largaba de vacaciones, y acabó formando este extraño trío de sobremesa en los tiempos en los que Antena 3 intentaba mutar en Tele 5.

El programa contaba con secciones tan surrealistas como CFI Mariñas (acrónimo de Corazón, Fiestas e Información) o Las riñas de Mariñas, mientras Patiño, a falta de secciones que llevaran su nombre, robaba todos los planos que podía. Y en medio de los dos, el conquistador del fin del mundo, incapaz de conquistar las audiencias de sobremesa con este extraño combinado de la productora de Ana Rosa Quintana, que dirigía otra chica DEC, hoy también en Sálvame, Gema López. Antes de acabar agosto, Iantzi salió huyendo y le sustituyó Ximo Rovira (Tómbola) poco antes de ser cancelados. Tras su fracaso ante el todopoderoso Sálvame, no tardaron en dar una valiosa (y cuestionable) lección: "Si no puedes con tu enemigo, únete a él", y hoy luchan en las tropas de Jorge Javier contra la cadena que les lanzó a la fama.