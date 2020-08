'Alguien voló sobre el nido del cuco' ya tiene su precuela

Netflix ha anunciado que Ratched, la serie que el productor Ryan Murphy ha preparado como precuela de la famosa película Alguien voló sobre el nido del cuco (One Flew Over The Cuckoo's Nest (1975), llegará a la plataforma digital el 18 de septiembre. "Te invitamos a conocer a la mujer antes del monstruo, Mildred Ratched", ha dicho Netflix en un comunicado sobre esta serie que protagoniza Sarah Paulson, fiel colaboradora de Murphy, y que incluye en su reparto a Sharon Stone, Cynthia Nixon y Corey Stoll. La serie, que se anunció en 2017 con un compromiso de partida de dos temporadas, se centrará en los orígenes de la malvada enfermera Ratched, que en el largometraje original fue interpretada por la actriz Louise Fletcher.

"En 1947, Mildred llega al norte de California buscando trabajo en un hospital psiquiátrico puntero donde han empezado nuevos e inquietantes experimentos sobre la mente humana", adelantó Netflix. "En misión encubierta, Mildred se presenta como la perfecta imagen de cómo debería ser una dedicada enfermera (...) pero en cuanto empieza a infiltrarse en el sistema de cuidado mental y en quienes están ahí, el elegante exterior de Mildred deja entrever una creciente oscuridad que ha estado ardiendo durante tiempo en su interior, revelando que los verdaderos monstruos no nacen sino que se hacen", añadió.

El actor Michael Douglas, que ya produjo el filme Alguien voló sobre el nido del cuco, figurará como productor ejecutivo de una serie cuya primera temporada contará con ocho episodios. Murphy, que es uno de los ejecutivos más cotizados de la pequeña pantalla y cuya carrera incluye series como Glee, American Horror Story o American Crime Story, será también productor ejecutivo, un papel que desempeñará asimismo la actriz Sarah Paulson. Murphy presentó este año Hollywood, una serie limitada que era una de las apuestas más importantes de Netflix para 2020 pero que fue recibida con tibias críticas por la prensa. Dirigida por el cineasta Milos Forman, la cinta Alguien voló sobre el nido del cuco ganó cinco Oscar: mejor película, mejor actor (Jack Nicholson), mejor actriz (Fletcher), mejor director (Forman) y mejor guion adaptado (Lawrence Hauben y Bo Goldman).

'Kings of America'

La actriz Amy Adams y el cineasta Adam McKay volverán a trabajar juntos tras el éxito de Vice (2018) en una miniserie para Netflix que narrará una demanda colectiva de empleadas contra Walmart, la cadena de tiendas más grande de Estados Unidos. Aunque Netflix ha indicado que la trama será sobre la mayor demanda colectiva en la historia de Estados Unidos, no ha especificado si tratará sobre un conocido caso que llegó al Tribunal Supremo y comenzó en San Francisco en el año 2001 cuando más de un millón de empleadas demandaron a Walmart por prácticas discriminatorias según el género. Adams protagonizará la miniserie, titulada Kings of America, mientras que Adam McKay será el director. "Kings of America se centra en las historias de tres mujeres poderosas cuyas vidas estaban entrelazadas con la compañía más grande del mundo: una heredera de Walmart, una empresaria inconformista y una vendedora que se atrevió a luchar contra el gigante minorista en la mayor demanda colectiva en la historia de Estados Unidos", indicó Netflix en un comunicado. El anuncio del proyecto llega días después de conocer que la plataforma de streaming está negociando comprar otra película de McKay, The Woman in the Window, que no ha podido estrenarse en cines.

'Memorias de Idhun'

Netflix ha desvelado también las primeras imágenes de los personajes de su nueva serie original española de anime, Memorias de Idhún, cuyo estreno mundial está previsto en 2020. Alsan, Jack, Victoria, Shail y Kirtash son los protagonistas, que en este clip cobran vida y se llenan de color desde los trazos de un cuaderno. Escrita por Laura Gallego y Andrés Carrión, es una adaptación de La Resistencia, primer volumen del bestseller homónimo publicado hace más de 15 años, traducido a catorce idiomas y que continúa siendo un éxito. Han sido necesarios más de dos años para llevar a cabo esta producción, cuyo proceso de animación ha sido realizado en Vitoria-Gasteiz por un equipo de más de 20 profesionales locales que se han encargado de recrear el mundo de Idhún y transportar a sus personajes a la pantalla. La temporada consta de cinco episodios dirigidos por Maite Ruiz de Austri.