Tania Llasera dice adiós a Mediaset con un emotivo mensaje

Tras once años de recorrer los platós de diferentes programas de televisión, la presentadora Tania Llasera dice adiós al grupo audiovisual de Paolo Vasile, y lo hace a través de una emotivo mensaje en su cuenta de Instagram donde ha compartido también varias fotografías del programa ¡Mira quién mira! para despedirse de Mediaset, la que ha sido su casa durante estos años.

La presentadora, que debutó en Telecinco en el año 2010 con aquel proyecto, se va del grupo de comunicación después de una larga lista de trabajos: Resistiré, ¿vale?, Fama, ¡a bailar!, Vuélveme loca, La Voz, Gran Hermano o Real Mom.

En su carta, Llasera ha rememorado sus inicios con varias anécdotas: "Hace 11 años comenzó una nerviosísima Tania a presentar ¡Mira quién mira!... elegimos un vestido precioso y morado para el estreno. Estaba tan nerviosa que necesité que me hicieran una sesión de PNL (programación neuro lingu?i?stica)".

"Carmen Lomana me miró de arriba a abajo y preguntó durante la publi que quién era la rubia que iba vestida del mismo color que ella –era yo–, la nueva presentadora del espacio, vestida sin saberlo, en el u?nico color que da mala suerte en Italia... el morado", añade la presentadora vasca en su mensaje.

Para continuar, Llasera explica que a ella "no le trajo mala suerte", ya que "han sido 11 años que hoy llegan a su fin y me voy con una gran sonrisa y muy agradecida, más de una de?cada de formatos variados y experiencias magníficas".

Finalmente, da las gracias a todos, tanto dentro como fuera de la pantalla. "Entré una nin?a a la familia y me voy ya hecha una sen?ora. Desde este primer programa hasta #RealMom –que ha sido el u?ltimo–, he crecido y aprendido tanto que no se puede resumir en palabras. Os quiero, hasta pronto", sentencia.