TNT renueva 'Road Trip' para una segunda temporada

bilbao – La nueva entrega de esta serie original de TNT, producida por Buendía Studios y WarnerMedia, se rodará este año y su lanzamiento está previsto para 2021. Estrenada en TNT a principios de 2020, Road Trip narraba el viaje en coche que las dos protagonistas, que hasta entonces no se conocían, hicieron desde Miami a Nueva York. En la segunda temporada, Esty y Nuria volverán a la carretera para viajar por España. Una ruta en la que la popular presentadora y la polémica youtuber y escritora, más conocida en redes como Soy una pringada, compartirán sus diferentes miradas a una realidad que, a pesar de resultar más cercana, no les dejará de sorprender.

"En la primera temporada Esty y yo no nos conocíamos, pero desde el principio su universo tan original me llamó mucho la atención. Poco a poco, a pesar de nuestras diferencias de estilo y personalidad, nos hicimos muy amigas", dice Nuria Roca. "Ahora habrá que ver cómo evoluciona nuestra relación porque cuando pasas tantas horas juntas siempre hay momentos tensos. Me apetece muchísimo volver a la carretera con ella, porque hay una cosa que es segura: cuando viajas con Esty, no hay ni un solo segundo de aburrimiento". Esty Quesada añadió: "Yo flipé con el viaje a Estados Unidos. Fue un sueño cumplido. Cuando nos propusieron volver a viajar, esta vez por España, me costó poco ver las posibilidades. Además, Nuria es muy guay y con ella me iría a cualquier parte. O casi. Me ilusiona no saber a dónde iremos. En Road Trip cada destino es una sorpresa. Confío mucho en el equipo".

"Con Road Trip todo han sido todo satisfacciones", dijo José Skaf responsable de producción propia de TNT. "Y esto ha servido para reafirmarnos en la apuesta por ideas y formatos arriesgados. Una línea en la que vamos a ahondar en otros proyectos en los que estamos trabajando".