Los superhéroes de los cómics, barridos por un virus

San Diego era la capital mundial de la cultura esta semana pero este año la comic-con se celebra de manera virtual

pOR primera vez en cincuenta años, cientos de miles de fanáticos de la cultura popular –cómics, cine, televisión, videojuegos– no han podido reunirse en la Comic-Con, una de las principales convenciones de este tipo que celebra, ante la pandemia, una edición completamente virtual. El coronavirus obligó a que el evento, habitualmente celebrado en San Diego, se cancelara. Sin embargo, el hecho de que se celebre de manera virtual ha permitido que sea accesible y gratuito para todo el mundo, algo que no había ocurrido nunca en sus 50 años de historia.

Como ha sucedido con la gran mayoría de citas, el coronavirus ha impedido organizar este evento en San Diego, una ciudad al sur de California que cada año se convertía en la capital mundial de la cultura y en la que grandes factorías como Marvel y Star Wars solían presentar sus novedades. Bajo el lema Comic-Con@Home (Comic-Con en casa), la industria del entretenimiento busca desde el miércoles reencontrarse con su público más fiel en uno de los años más complicados que se recuerdan.

del cómic al audiovisual Aunque en su origen esta feria era un lugar de peregrinación para los amantes del cómic, hace años que la Comic-Con es una gran celebración de la cultura pop a la que se desplaza también la fábrica audiovisual, principalmente Hollywood. Normalmente se aprovecha la reunión para presentar avances, tráilers y novedades, algo complicado esta vez por el parón en los rodajes.

La tercera temporada de The Boys, los teasers de Utopía (thriller centrado en un grupo de fans de cómics que se conocen online y crean un vínculo gracias a su obsesión por un cómic aparentemente ficticio llamado Utopía) y Truth Seekers (comedia sobrenatural sobre un equipo de investigadores paranormales a media jornada que se juntan para destapar y grabar avistamientos fantasma en Reino Unido, compartiendo sus aventuras en un canal on line para que lo vea todo el mundo) y la luz verde a Paper Girls (nueva serie de Legendary Television con Plan B basada en la novela gráfica del premiado visionario de cómics y escritor de televisión Brian K. Vaughan y el artista Cliff Chiang) componen las novedades para 2021 que Amazon Prime Video presenta en esta Comic-Con@Home.

Marvel, también presente en la edición digital, ha tenido que posponer el estreno de The Falcon and the Winter Soldier, su primera gran serie para Disney+ tras el descomunal éxito con Vengadores: Endgame (2019), por no terminar de grabarla a tiempo. La serie tuvo que dejar de grabarse en marzo, cuando se declaró la pandemia y el equipo se encontraba rodando escenas en la República Checa, una pausa que se encadenó a otra anterior en enero por los terremotos que azotaron a Puerto Rico, donde la producción tenía previsto instalarse varias semanas. Con la cancelación del estreno, previsto para agosto, Disney no ha puesto nueva fecha ya que la situación es muy incierta ahora en EE.UU., sede principal de la filmación. La trama seguirá los eventos posteriores a los acontecidos en Avengers: Endgame, el final de la saga Avengers que se convirtió en 2019 en la película con mayor recaudación en taquilla de la historia –sin contar la inflación–. Tanto Falcon como Winter Soldier (Soldado de Invierno) ya aparecieron como personajes secundarios en ese filme y sus intérpretes, Anthony Mackie y Sebastian Stan, repetirán su papel en la serie, que también contará con Daniel Brühl, Emily VanCamp y Wyatt Russell.

Tampoco habrá novedades de películas como The Eternals o Black Widow, cuyo estreno en cines este otoño empieza a ser una incógnita. Con esa situación todo el protagonismo recae en The New Mutants, derivada de la saga de X-Men que se conoce desde 2017 y ha vivido tipo de contratiempos: desde rumores de cancelación hasta repeticiones del rodaje o supuestos fichajes, como el de Antonio Banderas, sobre los que no supo nada más. Este proyecto tiene su mirada puesta en finales de agosto para llegar a los cines. También habrá sesiones virtuales dedicadas a Star Trek, The Walking Dead y series recién estrenadas como Upload de Amazon, Brave New World de Peacock y For All Mankind de Apple TV+. Charlize Theron fue ayer protagonista de un panel sobre su trabajo como actriz de acción.