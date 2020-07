Tercera etapa de 'Absentia' en AXN NOW y estreno de 'maldita' en Netflix

los ángeles – Los traumas y monstruos del pasado siguen siendo en Absentia la sombra constante de Stana Katic, una actriz convertida en estrella por Castle (2009-2016) y que sostiene que el espectador quiere ahora personajes imperfectos y que resulten humanos también por sus flaquezas. "Creo que parte del género de los antihéroes se nos presentó con Tony Soprano. Y creo que es algo con lo que el público de Absentia se identifica y entiende", opina. "No buscamos un superhéroe que sea impenetrable a la debilidad, o cuya única debilidad sea algo como la kryptonita. Buscamos un superhéroe que tenga defectos porque nosotros, como público, somos quizá psicológicamente maduros respecto a eso y buscamos protagonistas con los que podamos identificarnos en ese nivel", añade.

Katic (Hamilton, Canadá, 1978) comanda como actriz y productora la retorcida intriga de Absentia, cuya tercera temporada se estrena hoy en AXN Now. "Está llena de acción, es sexy y empoderadora", promete. La premisa de Absentia era realmente turbulenta. Emily (Katic), una agente del FBI desaparecida y que había sido dada por muerta, reaparece viva seis años después sin rastro en su memoria de qué le pasó durante su secuestro. A partir de ahí se desarrollaba una compleja trama criminal que llegaba hasta la infancia de Emily, mientras ella trataba de reconectar con su marido Nick (Patrick Heusinger) y su hijo Flynn (Patrick McAuley), que habían formado una nueva familia tras su desaparición. "Esto es, al final, un thriller de entretenimiento", resume Katic. "Así que nuestros fans pueden esperar de esta temporada encontrarse al borde de sus asientos momento tras momento, y ojalá episodio tras episodio", comenta sobre unos capítulos "realmente emocionantes y para morderse las uñas". De nuevo con una mezcla de tensión psicológica e investigación policial, Katic admite que esta temporada supuso "una demencial cantidad de escenas de acción". Y, psicológicamente, detalla que Emily ha llegado a un punto de "sanación" después de años "sin dominio sobre su propia vida" y tras haberla conocido como una "mujer rota" en la primera temporada y luego "con todo el peso del mundo sobre sus hombros" en la segunda. "Sus límites están claros: su prioridad es su familia, su hijo", recuerda. "Y su prioridad es también sobrevivir, de manera que todo lo demás es secundario. Es antiestablishment, no se preocupa para nada de organizaciones o reglas (...) No es una mujer que siga las normas", destaca.

'maldita' De la noche a la mañana Katherine Langford pasó de ser una desconocida a tener millones de seguidores en todo el mundo gracias a la serie Por 13 razones de Netflix, donde ahora estrena Maldita, una revisión de la leyenda del Rey Arturo que profundiza en la historia de la Dama del Lago. La serie, creada por Frank Miller y Tom Wheeler, autores también de la novela gráfica homónima, plantea qué pasaría si la famosa espada Excálibur, que solo puede ser empuñada por el verdadero rey, hubiese escogido a una reina. "La Dama del Lago es uno de los personajes más prolíficos de estas leyendas y sin embargo sabemos muy poco o casi nada de ella", dice la actriz australiana, de 24 años. Netflix define esta ficción como una historia de transformación personal que, pese a estar ambientada en otra época, aborda temas actuales como la destrucción de la naturaleza, el terror religioso, las guerras y el heroísmo.

En los primeros episodios el personaje de Nimue (otro nombre con el que se conoce a la Dama del Lago) se presenta en un pueblo druida donde todos la temen y, en consecuencia, la marginan, debido a sus poderes mágicos. Aunque al principio intenta huir y alejarse de todo, se ve obligada a afrontar su verdadero destino el día en que su pueblo es masacrado y su madre moribunda le pide un último deseo: que entregue la legendaria espada al mago Merlín (Gustaf Skarsgård). "Nimue se muestra al principio como una joven inquieta, una rebelde, que ha crecido marginada y aislada por ser diferente, pero a lo largo de la serie tiene que abrazar su poder y quién es en realidad, también sus miedos, para encontrar esa fuerza para proteger a los que la rodean", señala Langford. Para la actriz, que se dio a conocer en Por 13 razones como Hannah Baker, una adolescente que se quita la vida y que sufre acoso, era importante contar la historia de "una heroína" con todo lo que conlleva y "los obstáculos específicos" por ser mujer.

Tras el éxito de aquella serie, que acaba de estrenar su temporada final, Langford ha participado en películas como Con amor Simon (2018), Puñales por la espalda (2019) e incluso tuvo un pequeño papel en Vengadores: Endgame (2019) como hija de Iron Man, aunque la escena fue eliminada del montaje final. En los últimos meses se ha enfrentado a un parón profesional por el coronavirus que ha aprovechado para cultivar otras aficiones, como aprender idiomas y componer música.