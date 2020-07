Kristen, Naomi y Emma: tres Dianas

Las tres actrices se han metido en la piel de la 'princesa del pueblo', una persona de enorme exposición mediática

QUÉ tienen en común Naomi Watts, Emma Corrin y Kristen Stewart? Poco o nada, salvo que las tres han sido elegidas para meterse en la piel de la princesa del pueblo, Diana de Gales, una persona de enorme exposición mediática, fascinante, con gran sentido del humor a pesar de su soledad y tristeza. Lady Di sigue viva 23 años después de su trágica muerte.

"Diana fue el más poderoso de los iconos de la moda y el estilo de su tiempo", decía Giorgio Armani. Y es que tenía algo que le hacía única. Poseía inocencia y notas de diversión, una mezcla que nadie ha vuelto a lograr, era parte de su personalidad. Su estilo aún inspira, es todo un mito que volverá a la gran pantalla en Spencer, película que dirigirá el cineasta chileno Pablo Larraín y que interpretará la americana Kristen Stewart, de 30 años. De aire rebelde y cañero con un punto punk, esta actriz –sin ningún parecido con la imagen inocente y dulce de Lady Di– va a interpretar los días más difíciles de Diana de Gales: la separación del príncipe Carlos, mientras pasaba las fiestas navideñas con el resto de la familia real en Sandringham.

En 2013, Naomi Watts, de 51 años, se metió en la piel de Lady Di en el biopic Diana, un retrato íntimo de los dos últimos años de vida de la princesa dirigido por Oliver Hirschbiegel. Muestra la imagen de una Diana perseguida por un destino que jamás eligió y profundiza en sus raíces como mujer antes que en la figura de princesa, alejándose de la polémica que la enfrentaba con la Casa Windsor. Naomi Watts, de facciones dulces y ojos claros, interpretó a una persona acosada por la prensa, que nunca se permitió cometer error alguno hasta que decide vivir de verdad. Fue entonces cuando, entre labores diplomáticas y trabajos humanitarios, descubrió el verdadero amor.

Emma Corrin, de 24 años también interpreta a la celebérrima princesa del pueblo en la cuarta temporada de la serie The Crown, de Netflix. Corrin, que sí guarda cierto parecido físico con la Diana de Gales real –mirada azul lánguida y tímida, facciones dulces y cabello dorado–, es una actriz poco conocida que interpretó un pequeño papel en la serie Grantchester. "La princesa Diana fue un icono y su efecto en el mundo sigue siendo profundo e inspirador. Explorarla a través de los guiones de Peter Morgan es la oportunidad más excepcional, ¡y me esforzaré por hacerle justicia!", ha dicho la actriz. "Estoy más que emocionada y honrada de unirme a The Crown. He estado enganchada a la serie desde el primer episodio y pensar que ahora me uno a esta familia de actores increíblemente talentosos es simplemente surrealista", dijo en un comunicado.

Corrin se suma a un elenco que contará con la ganadora del Oscar a mejor actriz por La favorita (2018), Olivia Colman, como Isabel II y con Tobias Menzies como Felipe de Edimburgo. Interpretará el inicio de la relación entre Diana Frances Spencer y el príncipe Carlos, casados de 1981 a 1996 y de cuyo matrimonio nacieron los príncipes Guillermo y Enrique. "Además de tener la inocencia y la belleza de la joven Diana, Corrin tiene la complejidad para retratar a una mujer extraordinaria que pasó de ser una adolescente anónima a la mujer más icónica de su generación", dijo Morgan. La gran profesionalidad y las dotes de interpretación que ha demostrado hacen que se postule como una de las más prometedoras actrices del cine e icono de la moda.