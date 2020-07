La lista de sucesos trágicos que persigue a Glee

La Policía del Condado de Ventura (California, EE.UU.) ha confirmado este lunes la muerte de la actriz Naya Rivera tras identificar su cuerpo en el lago Piru donde desapareció el pasado miércoles cuando salió a navegar con su hijo. De esta manera, la muerte de la actriz se suma a la lista de "sucesos trágicos" y escándalos que persigue a la serie Glee.



Uno de ellos fue protagonizado por la propia Rivera que fue arrestada en 2017 por violencia doméstica contra su marido de ese momento, Ryan Dorsey.



El primero de los sucesos trágicos ocurrió en 2013 cuando uno de los protagonistas de la serie, Cory Monteith, que encarnaba el papel de Finn Hudson fue encontrado muerto en la habitación de su hotel en Vancouver. La causa de la muerte fue de un abuso de sustancias, entre otras, alcohol y heroína. El actor que solamente tenía 31 años había completado un proceso de rehabilitación de drogas cuatro meses antes y salía con su pareja en la serie Lea Michelle (Rachel Berry). Además, Monteith continuaba grabando a Glee por lo que se le dedicó un emotivo capítulo de despedida.



LMAO REMEMBER WHEN YOU MADE MY FIRST TELEVISON GIG A LIVING HELL?!?! CAUSE ILL NEVER FORGET. I BELIEVE YOU TOLD EVERYONE THAT IF TOU HAD THE OPPORTUNITY YOU WOULD "SHIT IN MY WIG!" AMONGST OTHER TRAUMATIC MICROAGRESSIONS THAT MADE ME QUESTION A CAREER IN HOLLYWOOD... https://t.co/RkcaMBmtDA