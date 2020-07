Iñaki Urrutia: "Euskadi tiene mucho que ofrecer"

Usted que sabe de escapadas, ¿diría que este año nos quedamos en casa?

- Es lo que recomiendan, pero salgas fuera o no, siempre se pueden hacer unas rutas impresionantes en Euskadi.

¿Nos vamos lejos y no conocemos lo cercano?

- De esta tierra conocemos mucho, pero seguro que hay rincones a los que no hemos ido. Euskadi tiene mucho que ofrecer en paisajes y actividades.

Parece que no va a haber muchos vuelos en nuestras vidas...

- No tantos como antes, pero seguro que volveremos a la normalidad y podremos viajar. Mientras tanto, desde ETB se ofrecen alternativas al lado de nuestras casas. Todo llegará.

Radio y televisión, mucho trajín, ¿no?

- Sí, aunque ahora descansaré un poco esperando que a la vuelta del verano regresemos con Yo sé más que tú. También estoy en Aragón con Atrápame si puedes.

Para volverse loco.

- Qué va, es divertido. Lo paso bien, pero en ocasiones me he sorprendido haciendo la entrada en euskera en Aragón TV. Son cosas que pasan. Estoy muy agradecido por todas las oportunidades que estoy teniendo.

¿Hay algún programa especial para usted?

- Sí, uno que duró muy poco. Fue en ETB-2, Operación Comanche. Se retiró muy pronto y a mí me parecía un programazo, pero la tele es así.

O te ven o a casa...

- Sí, pero aun así es un medio que me encanta, que me ha dado mucho, y aquí estamos, con otro programa que espero que levante el ánimo a los espectadores. Ya digo que si no es lejos, podemos ver lugares interesantes cerca.