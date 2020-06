Mikel Pérez gana "El Conquistador del Caribe"

Mikel Pérez hizo ondear la ikurriña que le acredita como ganador de la 16ª edición de "El Conquistador del Caribe".





▶? VÍDEO íntegro de la gran prueba final del #Conquis en la que han tenido que hacer una operación matemática, bucear, nadar, orientarse, kayak y tirolina. ZORIONAK MIKEL!! ZORIONAK CONQUISTADOR!!!https://t.co/Wi9hUgsdw5 — El Conquistador (@el_conquis) June 30, 2020

Pérez Artola ha participado como(halcón), capitaneado por, que logró colocar a 4 componentes en la final. Tiene 28 años y es coach de CrossFit, y desde el principio fue considerado uno de los 'gallos' de la edición. No en vano tuvo que superar hasta 4 pruebas eliminatorias y se convirtió en el rival a batir.La emocionante final se inició a en la cueva de. Mikel, Jon Quel, Isma, Lander, Erro y Durana iniciaron la exigente prueba buscando la primera parte de una pista bajo la arena.Jon Quel, Isma, Lander y Mikel conseguían reunir ambas partes de una cuenta matemática y resolverla no sin complicaciones para orientarse hacia la ikurriña final. Posteriormente tenían que nadar a buscar la pala de un kayak colgada en lo alto de una cuerda. Para desesperación del navarro Erro y la alavesa Durana, que no lograban calcular su número, el primero, ni encontrar su banderín, la segunda, que no pudo evitar las lágrimas.El recorrido en kayak lo inició primero el navarro Jon Quel, seguido por Isma, Lander y Mikel, pero este último se las ingenió para adelantarlos a todos hasta llegar el primero a la primera tirolina, seguido de Jon Quel e Isma. Lander se quedó sin poder hacer este último tramo, ya que solo había tres.Atrás quedaban también Erro, a quien obligaban a terminar la prueba antes de llegar al kayak y la brava Durana, que seguía sin encontrar su primer banderín.La ventaja conseguida por Mikel en el recorrido en kayak fue finalmente suficiente para conseguir la ikurriña de ganador de "El Conquistador del Caribe". Jon Quel quedó en una meritoria segunda posición e Isma en tercera.El de Oiartzun dedicó la victoria a los suyos y a su capitán, y se acordó de su pueblo, en un final en el que no pudo evitar emocionarse.Al ondear la ikurriña de ganador en plató también se vio emoción en los ojos de "Iceman" así como en su hermano, con quien ha dicho que compartirá el premio de 20.000 euros, seguramente para mejorar el negocio que comparten.





EN MARCHA EL NUEVO CASTING

La 17ª edición de "El Conquistador del Fin del Mundo" ya se está preparando y a principios de julio tendrá lugar el casting presencial.Para poder asegurar que se mantienen las medidas de seguridad por la crisis del coronavirus, este año habrá que pedir cita previa para poder participar en los castings presenciales. Para ello, hay que mandar un e-mail aen el que se deberán incluir nombre, apellidos, edad (mayor de 18 años), localidad y número de teléfono. El programa se pondrá en contacto con los interesados para concretar fecha, lugar y hora del casting.Además, como todos los años, los aspirantes a conquistadores también pueden enviar su vídeo para el. Para participar solo hay seguir estos sencillos pasos.Rellena el formulario con tus datos personales, acepta el aviso legal, adjunta el vídeo y envíalo. En caso de tener algún problema, te puedes poner en contacto con nosotros en la siguiente dirección de correo: eitbeustelebista@eitb.eus.