Paramount Network emite en abierto 'Man in an orange shirt'

Paramount Network emite en abierto 'Man in an orange shirt'

bilbao – Paramount Network se une a la celebración del Día Internacional del Orgullo LGTBIQA+ con el estreno en televisión en abierto de Man in an orange shirt, ganadora en 2018 del Emmy a Mejor miniserie / Película para televisión. A las 20.00, esta adaptación del bestseller de Patrick Gale, se estrena en Paramount para narrar, en dos episodios, dos historias de amor homosexual separadas por sesenta años en el tiempo pero unidas por una historia familiar y un secreto oculto tras una obra de arte. Un recorrido desde un amor prohibido en tiempos de postguerra, hasta un romance en un presente en el que aún perduran las presiones sociales. El nexo de unión de ambas tramas separadas por más de medio siglo es Vanessa Redgrave. La miniserie es una sensible mirada a la homosexualidad, tanto por el aprecio que siente hacia las víctimas de los tiempos como por el interés por comprender un personaje tan complejo y desgraciado como Flora, que tuvo que convivir con la realidad que su marido era homosexual y la había utilizado para no acabar en prisión

Considerada por la crítica como una joya, Man in an orange shirt llega por primera vez a la televisión en abierto en España para narrar dos historias de amor homosexual ambientadas en dos épocas muy distintas. La primera en 1944, con un amor imposible por las presiones sociales durante la II Guerra Mundial. Mientras el caos reina a su alrededor, el capitán del ejército británico Michael Berryman conoce a un artista de guerra en el sur de Italia, Thomas March, y a pesar de tener a Flora, su joven prometida esperándole en casa, Michael se acaba enamorando de Thomas.

En el segundo y último episodio, que se estrena a continuación, la serie avanza sesenta años, concretamente hasta 2017. La segunda historia narra cómo una anciana Flora observa a su nieto Adam iniciar una relación con su cliente Steve. Nieto y abuela van descubriendo una historia familiar y sacando a luz incógnitas que han perdurado durante generaciones. De los creadores de Broadchurch y Apple Tree Yard, esta miniserie plantea un diálogo sobre la igualdad de derechos LGTBIQA+, ejemplificada a través de dos historias y realidades que muestran como trasfondo la represión social y política de una sociedad británica cuando las relaciones homosexuales eran ilegales, así como las complicaciones y presiones sociales que aún perduran.