Iñaki Urrutia: "Intento ver los partidos de fútbol en positivo, pero las gradas vacías, ese silencio?

Iñaki Urrutia es el guía con el que los espectadores de ETB-2 descubren rincones de Euskal Herria. Desde el salón podemos subirnos a 'The basque route'

Esta semana hemos visto a Itziar Ituño con Iñaki Urrutia viajando de Bilbao a Lekeitio. Un recorrido a priori conocido, pero que esconde rincones especiales que han podido pasar desapercibidos. En la próxima entrega, el trayecto será Gasteiz-Laguardia y el anfitrión en esta ocasión será el montañero Juanito Oiarzabal. Urrutia presenta también en ETB-2 el concurso Yo sé más que tú. Tiene como una de sus pasiones el fútbol, pero siente el vacío en la gradas; la ausencia de aficionados y el silencio absoluto del campo le inquietan.

Está usted al máximo de rendimiento: radio y televisión.

—Soy de esa gente que ha tenido suerte y no he notado mucho los efectos del coronavirus. No he parado de trabajar, me considero muy afortunado.

Ahora se pone en marcha para llevar a los espectadores en un viaje por Euskadi con 'The basque route'.

—Son ocho rutas, ocho programas, el primero ya se ha visto. Son unos recorridos fabulosos en los que vamos a conocer y reconocer Euskadi. Hemos viajado mucho fuera, hemos recorrido el extranjero.

¿Cree que hay gente que no conoce su tierra?

—No. Pero sí hay rincones que no se conocen, posibilidades que no se han contemplado en otras circunstancias. Nosotros vamos a mostrar esas posibilidades, estoy seguro que habrá muchos que vivan con intensidad los parajes que les vamos a mostrar. Y después, que se animen a visitarlos. En casa tenemos muchas cosas bellas para disfrutar.



Un programa en el que te acompañas de personajes conocidos.



—Estrenamos con Itziar Ituño y esta próxima semana vamos a hacer Gasteiz-Laguardia con Juanito Oiarzabal. Iré con uno o dos personajes conocidos, dependerá del juego que dé el lugar y de los invitados que podamos conseguir para el programa. Vamos sobre la marcha, nunca mejor dicho. Cada semana, te aseguro que os vais a llevar una sorpresa.

Cuando le hemos visto en televisión, siempre ha sido con programas concurso, ahora entre en el mundo de los viajes. ¿Cómo surge este programa?

—Surge desde Turismo del Gobierno vasco, se intenta potenciar el disfrute de lo que tenemos más cerca en vista de que no lo tenemos tan fácil o no es tan aconsejable salir muy lejos. Te puedo garantizar que en Euskadi aún quedan muchos sitios por descubrir y que a lo mejor no hay que irse a la otra punta del mundo para disfrutar.

Tanto como no salir de Euskadi€

—Sí, pero qué mejor que potenciar lo que tenemos más cerca. También es cierto que hay gente que aunque se pueda salir, tiene miedo a irse lejos; pues en esos casos, mejor que mejor para aprovechar esta oportunidad estupenda y recorrer lugar muy cercanos, muy nuestros y en casa.

¿Piensa quedarse usted en casa?

—Este año sí. No voy a salir a ningún lado, no voy a hacer muchos viajes. Me iré a Aragón, la tierra de mi madre, y allí estaré viviendo otra vez el pueblo como lo hacía cuando era un niño. Este año, me voy a tomar el verano con calma para disfrutar y estar tranquilo.

¿Le ha entrado miedo con la pandemia?

—Tengo que decir que no. He tenido la suerte que no he vivido ningún caso directo en mi gente más cercana. De amigos y de familiares de amigos sí que ha habido algún contagiado, pero no en mi entorno más próximo. Quizá no haber tenido el virus cerca te quita un poco el miedo.

'Yo sé más que tú', un concurso que se ha mantenido en la tardes de ETB-2.

—De momento, ahí estamos. La temporada acaba el 26 de junio, el viernes. Tenemos un bote de más 50.000 euros para quien se atreva o pueda abrir la caja.

¿Pensaba que su estancia en Euskal Telebista se iba a alargar tanto?

—La verdad es que no. He ido enlazando una cosa con otra. Primero empecé con Yo sé más que tú. Después, llegó Restaurante sin fronteras, fue una experiencia brutal, y ahora ha llegado este programa, The basque route. Estoy encantado y asombrado. Me gustaría seguir por esta línea.

¿Dónde se siente más seguro, en concursos o programa de entrenamiento general?

—He hecho tantos concursos ya que tengo el truco cogido. Presento también la versión aragonesa de Atrápame si puedes. Así que más seguro, en los concurso. Es un formato que lo tengo muy trillado. Quizá por eso me siento más motivado por otro tipo de experiencias. Mira hacer este último, es un placer, es muy diverso y me da muchas oportunidades. Hago entrevistas, recorridos comentados, hago actividades culturales y deportivas, juego con gente de la calle.

A usted le conocimos antes como monologuista, ¿dónde está en estos momentos esta actividad suya?

—Sigo en ella y es nuestro refugio cuando no hay otra cosa. Nunca dejo de hacer monólogos, es mi faceta artística más personal porque lo haces tú todo: tú te escribes, tú te diriges y tú te interpretas. Es la parte de mi profesión más íntima y también es muy querida. A mí, hacer humor me activa tanto a nivel personal como de artista. Cuando hago monólogos soy yo cien por cien.

¿Malos tiempos para el humor?

—No. Quizá malos tiempos para ir de teatro en teatro. Pero el humor no tiene malos tiempos. Tenemos que tener humor siempre. Esperemos que todo esto cambie con la entrada en esta nueva realidad y podamos ir al teatro a ver historias contadas sobre un escenario.

¿Tiene algún proyecto en este sentido?

—Si todo se arregla un poco, en septiembre estrenaré un espectáculo que se llamará Esto no es un concurso y pasaré por Euskadi y por más lugares. Espero que todo vaya bien y que podamos asistir a este espectáculo y a los que presenten otros colegas.

Esta entrevista le ha pillado saliendo de una emisora. ¿Qué es este —medio para Iñaki Urrutia?

—Es el último que he conocido y estoy totalmente enamorado de él. La radio es austera, solo tienes tu voz y tu ingenio, no te acompaña el cuerpo ni la imagen que quieras dar. La radio es música, es palabras y tiene una magia muy especial para mí. Me ha servido para activar la materia gris. Me enamora la parte romántica de la radio que se basa en que la gente te escucha tiene que imaginarse todo lo demás.

¿Más exigente que la televisión o el teatro?

—Diferente. Es cierto que tienes que poner fuertes dosis de pasión para que la gente conecte en la radio.

Ahora está en Europa FM con Ana Morgade haciendo magazine, pero también estuvo en 'Carrusel deportivo'.

—Estuve la temporada 2017-2018, y fue una experiencia brutal€

¿Pero?

—Estuvo bien como experiencia de un año, pero hay mucho fútbol.

Bueno, eso estaba más que sabido.

Si estás en Carrusel deportivo tienes que estar en el programa en cuerpo y alma, son muchas horas y consume mucho deporte.

¿Es usted futbolero?

—Mucho. Me gusta ver fútbol y soy muy del Athletic€

¿Cómo ve ahora el fútbol con las gradas vacías?

—Son un poco drama. Intento ver los partidos de fútbol con un espíritu positivo, pero es un poco drama que no haya aficionados. Te sientas ante el televisor y dices: Vamos a disfrutarlo, pero no. Ese silencio total resulta abrumador. No es el mismo fútbol. No es el fútbol que nos gusta ver a los seguidores del Athletic, de la Real, de Osasuna o de cualquier otro equipo. El silencio es demoledor, no se contagia esa energía que hay que transmitir desde las gradas a los jugadores. Noto pura desazón, pero es lo que hay, hay que ser serios.

¿Habiendo nacido y vivido en Barcelona no tuvo tentaciones de haberse hecho del Barça?

—Mi aita era de Durango y tuvo a mal hacerme del Athletic según nací. Ja, ja, ja€ Lo de a mal es una broma. A lo mejor siendo del Barça viviría éxitos de Liga y Champions; estoy muy contento siendo del Athletic.

¿Cómo combina el 'Atrápame' en Aragón con 'Yo sé más que tú' en ETB-2?

—Como puedo. Más de un día he presentado un programa diciendo el nombre del otro. He dicho en alguna ocasión en Aragón TV: Arratsaldeon, bienvenidos€ Y de repente oír: Corta, corta. Y viceversa en Euskadi. Cosas que pasan.