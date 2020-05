Ryan Gosling interpretará al próximo 'Wolfman'

Ryan Gosling encarnará al personaje Wolfman en una nueva película sobre la criatura que preparan los estudios de Universal, informó este viernes la revista Variety. Aunque se desconoce quién dirigirá la cinta, el proyecto contará con Gosling como protagonista para revivir al personaje nacido en los cómics después del éxito que tuvo el filme que modernizó este año la trama de The Invisible Man, personaje del mismo universo fílmico, con Elizabeth Moss. Con un presupuesto de apenas siete millones de dólares, The Invisible Man recaudó 126 en taquilla.

Se desconoce cómo será la nueva historia de Wolfman y si seguirá la trayectoria de actualizar clásicos, así como cuál será la apariencia del personaje encarnado por Gosling, quien compartió su idea para la película con las guionistas Lauren Schuker Blum y Rebecca Angelo.

'The martian'



El rodaje de este filme coincidirá con el otro proyecto del actor, en el volverá a ser un astronauta en una cinta basada en un libro de Andy Weir, el autor de The Martian que Ridley Scott adaptó a la gran pantalla en 2015.