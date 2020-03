Después de un malentendido, dos amigos conviven cada uno convencido de que el otro tiene solo unos pocos meses de vida. Fabrice Luchini y Patrick Bruel no coincidían en la gran pantalla desde 1985

LA amistad como motor para enfrentarse a todo. Incluso a la muerte. Ésa es la premisa de Lo mejor está por llegar, el último largometraje de Alexandre de la Patellière y Matthieu Delaporte. Después de El nombre (2012), el dúo de cineastas presenta ahora una comedia dramática protagonizada por dos amigos cuya relación será su mejor arma.

Porque cuando César sufre un accidente, su amigo Arthur es el encargado de llevarle al hospital, prestándole sus papeles. Semanas después, Arthur recibe una llamada del hospital informando de que tiene cáncer de pulmón terminal; pero no son sus análisis los que han recibido, si no los de César con los documentos médicos de Arthur. E incapaz de contarle la dura verdad, Arthur tratará de lidiar con su amigo mientras le cuida pensando que el moribundo es su amigo, no él.

La risa, pero también la melancolía, guían así al espectador por un metraje donde el "recuperar el tiempo perdido" se convierte en la máxima de sus protagonistas. Pero bajo esta oda a la amistad radica también un debate: "Esta es una película sobre las palabras. ¿Qué decimos, qué no decimos? ¿Cómo proteger a los que amamos? ¿Con la verdad, o escondiéndola?", plantea Matthieu Delaporte sobre su historia, donde la mentira es un mecanismo de defensa que termina por empujar a los personajes a decirse la verdad.

Los actores Fabrice Luchini y Patrick Bruel interpretan a Arthur y César, en el que es su reencuentro cinematográfico tras coincidir en pantalla en 1985 en la película La revancha de los profes. Y esa complicidad se ha trasladado a Lo mejor está por llegar. "Fue emocionante poder pasar tiempo en el set a su lado, discutir entre tomas, intercambiar impresiones sobre estos temas tan profundos...", recuerda Patrik Bruel.

Y es que sendos protagonistas abordarán cuestiones como la muerte, el paso del tiempo o el propio carpe diem. "Arthur y César se cuentan historias todo el tiempo para salvarse el uno al otro: rememoran sueños, esperanzas, envidias...", avanza Alexandre de La Patellière. Y todo ello plantando un reto al espectador: ¿qué harías si te enteras de que te quedan tan sólo unos meses de vida?

Francia, 2019 - 117 min.

Director: Alexandre de La Patellière, Matthieu Delaporte.

Guion: Matthieu Delaporte, Alexandre de La Patellière.

Reparto: Fabrice Luchini, Patrick Bruel, Martina García, Thierry Godard, Pascale Arbillot, Zineb Triki, Lilou Fogli, André Marcon, Jean-Marie Winling, Théo Hellermann, Amélina Limousin.

Productora: Chapter 2.

Género: Comedia. Drama.