Manu Sánchez: “Nunca pensé que estaría 30 años en Antena 3”

Manu Sánchez es el único presentador que queda de las primeras emisiones de Antena 3, aquel 25 de enero de 1990. Tenía entonces 21 años, acababa de terminar la carrera, y nunca pensó que duraría tres décadas en la cadena.

Es uno de los profesionales más solicitados para las entrevistas, sobre todo estos días, después de que su cadena haya cumplido 30 años. Y él está encantado de haber hecho su carrera periodística en el área de Deportes de la misma. Ha tenido ofertas, pero nunca han ido acompañadas por una tentación de marcharse por su parte.

Es usted el único superviviente de aquel 25 de enero?

Dicho así parece una cosa extraña, pero sí, llevo 30 años en Antena 3. ¡Quién me iba a decir a mí cuando firmé aquel contrato en noviembre de 1989 que iba a seguir tres décadas después en esta casa! Eso sí, a mí me parece la mejor televisión de España. ¡Quién me iba a decir que iba a seguir dando la cara a día de hoy y entrar en las casas de todos los espectadores!

Lo de superviviente lo decía porque es el único presentador de la cadena que lleva 30 años en ella.

Y es un privilegio. No me podía imaginar entonces que iba a continuar durante tantos años hablando de deportes, una sección que en estos momentos es líder de audiencia. Esto es supervivencia más liderazgo, y las dos cosas me llenan de orgullo.

¿Nunca ha tenido tentaciones o propuestas para marcharse de Antena 3?

Ha habido algún devaneo, alguna cosa siempre hay, pero nada serio, nada concreto, nada que se haya plasmado de verdad en una oferta que hubiera pensado en estudiar. Al final, esas ofertas que te pueden llegar de otros sitios se aceptan porque estás en un lugar donde no te han incentivado o no te han propuesto cosas nuevas, y no es mi caso.

¿Cosas nuevas? Lleva casi todo su tiempo en Antena 3 en la sección de Deportes.

Y me gusta mucho. Siempre he tenido la suerte de poder buscarme mis propios incentivos y la casa me ha apoyado. Primero, he viajado con los equipos de rallies; después, proponiéndome presentar los bloques de información deportiva a diario; también me mandaron a un canal de noticias en Miami; estuve en los mundiales de Corea y Japón, en las Champions? Siempre he tenido unas ofertas muy interesantes y, la verdad, nada me hacía mirar hacia otro lado. Todas estas oportunidades me impedían mirar hacia otra empresa para ser infiel a la mía.

¿No se arrepiente de no haber aceptado alguna de esas ofertas?

Nunca. No dejaron de ser unos devaneos que no llevaban a ninguna parte. En ningún momento las consideré, aunque sí las escuché. En cualquier caso, cuando llegaron, siempre había un elemento fundamental para no sentirme tentado: lo a gusto que me encontraba en Antena 3, y sigo igual de contento.

Muchos años ya en la sección deportiva. Bueno, todos.

Cuando comenzaron las emisiones de Antena 3 yo estaba en el equipo de edición del informativo de las nueve, pero entre los cuatro y los seis meses, no lo recuerdo exactamente, ya empecé en la sección de Deportes.

¿Y nunca pensó en hacer otro tipo de periodismo que no fuera el deportivo?

No me lo han propuesto nunca en la casa. Yo soy muy jerárquico y muy obediente en lo que a mi trabajo se refiere, y siempre he estado allí donde me han mandado.

Si le hubieran dicho que presentara algún programa de entretenimiento, un concurso por ejemplo, ¿lo hubiera hecho?

Lo habría intentado, y habría puesto todo de mí para hacerlo lo mejor posible, pero no se ha dado el caso. En todo caso, me siento periodista. Además, y siempre lo digo, no me gusta la etiqueta de periodista deportivo, aunque siempre haya estado en esa área. Prefiero que me llamen periodista a secas. A mí lo que me gusta es contarle a la gente lo que pasa a otra gente, y punto, y lo hago en el marco del deporte. Además, lo asumo con ganas porque siempre he tenido incentivos para seguir con lo que tengo.

La tendencia deportiva en los informativos hasta hace poco siempre ha sido fútbol en exceso.

Lo hemos cambiado en Antena 3 desde hace dos años largos. Ya no hablamos prácticamente de fútbol en los deportes de la cadena y hemos conseguido unos resultados de audiencia que no pueden ser mejores. Fuimos los primeros en hacerlo, y ahora hay otras cadenas que nos están siguiendo.

¿Por qué cambiaron a otras disciplinas deportivas? ¿El fútbol ha dejado de ser interesante?

Sigue siendo interesante, pero analizamos otros valores. Nos dimos cuenta de que la información de fútbol, que llenaba toda la programación deportiva, estaba destinada a un solo nicho de espectadores.

Pero un nicho muy grande, ¿no?

Sí, es un nicho importante, pero nos estábamos olvidando de que estamos en una cadena generalista y de que nuestro público es mucho más amplio. Hicimos ese cambio y nos dedicamos a contar historias.

¿Fue una apuesta de alto riesgo?

Cada vez que cambias algo que lleva mucho tiempo establecido corres un riesgo, pero es un riesgo que dos años más tarde lo tenemos superado. Nos dedicamos a contar historias de mujeres, de gente con discapacidad? Todas son historias relacionadas con el deporte y el respaldo de los espectadores está siendo extraordinario.

Sin embargo, el fútbol sigue siendo, o lo parece, el deporte rey.

No quiere decir que no haya que dar nada de fútbol. Pienso que estábamos en un Titanic, eso era la información futbolística, y nos dimos cuenta de que para tratar el fútbol había canales temáticos, de que el acceso a los protagonistas del fútbol está muy vetado por los propios clubes, y también hay muchas restricciones en las imágenes a los entrenamientos. Es un Titanic informativo que se está hundiendo, y nosotros, en vez de quedarnos con los violines tocando en cubierta como están haciendo otros, saltamos de ese barco los primeros y nos fuimos a la orilla.

Pero usted es muy futbolero.

Ya, pero eso no quita para que quiera que la información vaya por otros derroteros y abordemos nuevas historias que nada tienen que ver con la información de fútbol que estábamos dando hasta que decidimos cambiar. Y es cierto, soy muy futbolero, aunque también tengo que decir que me gusta todo tipo de deportes.

¿Cómo espectador o en la práctica?

Los he probado todos, siempre mal, o casi todos, pero el fútbol me apasiona.

¿Cómo ve esta temporada?

La Liga va a ser para el menos malo. El nivel del Barça no corresponde con lo que tenía que ser. Del Atlético de Madrid, ni hablamos, a la vista está, y del Real Madrid puedo decir que es el claro favorito, porque ha sabido reconducir muy bien todo. Hablo de la Liga. También creo que a los equipos españoles que están en Champions les falta mucho para ser campeones de Europa.

Será usted del Real Madrid...

Supones mal, no soy del Real Madrid, para nada. Tampoco voy a decir de qué equipo soy.

¿No le gusta el periodismo de camiseta?

No, nunca me ha gustado. Supongo que tiene que existir y tener su espacio, pero yo no soy del Madrid. Soy periodista ante todo y cuento la realidad, por eso he dicho que es el que mejor está situado en Liga en estos momentos. Tengo un lema: Que el corazón con sus colores y sentimientos no te tape los ojos ante la realidad.

La pasión por el fútbol suele borrar la honestidad, la objetividad y la propia realidad. Hay demasiadas pasiones por los colores de las camisetas.

Es pura pasión y por eso le va tan bien, porque es una actividad muy pasional que traslada emociones. Eso ocurre también en la televisión, cuando a través de una cadena podemos trasladar emociones al espectador, y funciona. Pero sigamos con el fútbol. Tiene algo que no tienen otros deportes: que es bastante impredecible. De repente, la Cultural Leonesa puede eliminar al Atlético de Madrid. Lo impredecible es un componente que le da mucha vida.

¿Era la televisión su objetivo cuando empezó a estudiar Periodismo?

Como objetivo tenía trabajar y pensé que iba a ser en la radio donde iba a hacerlo. El verano de COU, el previo a la carrera, me metí a llevar cafés y cortar teletipos en la Cope de Alicante, donde yo residía en ese momento. Los siguientes dos veranos también estuve en la misma emisora. Cuando me llamaron de Antena 3 fue de la radio. No pensé al principio que iba a ser para la televisión, pero lo que ocurrió fue que desde Antena 3 Radio estaban formando a los que luego pasarían a la televisión. Hay tantas cosas para contar...

¿Las dejamos para dentro de 30 años?

Ja, ja, ja? Acortamos el plazo. También podemos hablar dentro de diez años y también dentro de uno, ¿no? 30 es un poco difícil...

PERSONAL

Edad: 51 años (6 de octubre de 1968).

Lugar de nacimiento: Moratalla (Murcia).

Formación: Licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid.

Trayectoria: Es una de las caras más conocidas de la televisión española. Comenzó a trabajar para el primer canal de Atresmedia en noviembre de 1989, y desde entonces no se ha movido de Antena 3 y ha estado al frente de numerosos eventos deportivos.

Apuesta: Actualmente presenta las dos ediciones diarias de Deportes, área que decidió no dar solo cobertura a los deportes tradicionales y hacerlo con temas más comprometidos, como feminismo, o dar visibilidad a deportes olvidados como funambulismo, vuelo de cometas o espeleología femenina, dejando a un lado las grandes citas del ciclismo profesional, el tenis, y sobre todo el fútbol masculino.