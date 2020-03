Cuando todo les 'resbala'

está claro que a Arturo Valls le gusta mucho que sus invitados anómimos o famosos patinen en las respuestas y terminen cayendo por un agujero. En este caso, en Me resbala, las caídas van a ser muy sonadas, pero totalmente diferentes.

Carlos Latre, Anabel Alonso, Santiago Segura, Silvia Abril, Edu Soto, Mario Vaquerizo y Toni Acosta serán los primeros valientes en enfrentarse a los retos del programa.

No será una cita a ciegas con el riesgo porque todos saben a lo que van, a hacer reír, reírse los unos de los de los otros o reírse de sí mismos, que también está muy bien. Esta es la quinta entrega del programa y Arturo Valls tendrá la oportunidad de regodearse de todos los invitados, la mayoría amigos y conocidos, aunque no lo parezca.

Estrenado en 2013 en Antena 3, esta producción de Atresmedia Televisión en colaboración con Shine Iberia ya se ha convertido en una de las grandes marcas del humor de la cadena. En sus cuatro temporadas, el programa ha logrado un 13,3% de cuota de pantalla media con más de 2,1 millones de espectadores.

Entre los invitados de hoy, hay uno que está dispuesto a disfrutar a fondo, Mario Vaquerizo. "Yo me ilusiono con todo lo que hago, lo paso muy bien. Mi meta es disfrutar, y bien que lo consigo", señalaba hace unas semanas a DEIA. Este showman se ha abonado a participar en todo lo que le presente la televisión. Ha pasado por MasterChef y también está en la última edición de Tu cara me suena.

De lo clásico a lo novedoso Entre las pruebas que se verán en el programa, los espectadores disfrutarán de grandes clásicos como Alfabody, Palabras corrientes o Se te ve el cartón. Además, el Teatro dependiente de esta semana se llamará La saca de papel y estará dedicado a la ficción La casa de papel. Entre las pruebas de estreno se encuentra Bocabulabios.

Me resbala no descansa a la hora de crear nuevas pruebas en las que se intentará poner en un aprieto a aquellos concursantes que se han atrevido a enfrentarse a los retos del concurso. Arturo Valls colaborará al máximo para poner a este puñado de osados al límite de sus posibilidades, mientras él se muere de la risa, algo que piensa contagiar a los espectadores. Entre los nuevos títulos están La hamburguesa prometida, Vibra la gente y Bocabulabios.

Pero ¿cómo es La hamburguesa prometida? Los cómicos deben formar una hamburguesa humana gigante, suena fatal y no, no van a hacerse picadillo. Resolverán la prueba echándose unos sobre otros, dentro de un pan gigante de hamburguesa. Cada uno representa un ingrediente -tomate, lechuga, carne, pepinillos, etc-, y se van recostando sobre el enorme pan de goma espuma en el orden que va eligiendo el público.

Al final, Arturo Valls coloca la parte superior del pan encima de la torre humana y algunos de los que forman la hamburguesa deben inventar un slogan sobre el ingrediente que representan.

Se pregúnta cómo será eso de Vibra la gente. Sencillo, divertido y un incordio para estos valientes y osados participantes. Dos de ellos se tumban de espaldas encima de una plataforma vibratoria, que les hace tartamudear y temblar compulsivamente. Así tumbados deberán representar una breve secuencia siguiendo las premisas marcadas por Arturo Valls, mientras la plataforma les hace temblar. De esta prueba van a tardar en recuperar el equilibrio, pero no hay riesgos, todo está testados y los responsables de Me resbala aseguran que no el tartamudeo no será perenne, al menos eso creen porque la prueba es nueva y no hay experiencias reales.

Un poco más denterosa puede resultar esta otra novedad, Bocabulabios. Dos participantes se ponen en la boca unos retractores labiales de odontología que hacen casi imposible entenderles cuando hablan. La prueba consiste en intentar que el compañero adivine palabras hablándole con este aparato puesto.

Para cuando llegue la hora de ver esta quinta temporada en Antena 3, habrá espectadores, los más impacientes y abonados a Atresplayer premiun, que habrán podido ver con anticipación esta primera entrega sin cortes publicitarios. Atresmedia garantiza que cada entrega estará una semana antes de emitirse en abierto en esta plataforma para los que quieran ser los primeros.