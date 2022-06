Ibai Llanos bate el récord de espectadores en Twitch en la 'Velada del año'

El 'streamer', 'youtuber' y presentador de deportes electrónicos Ibai Llanos ha batido este sábado todos los récords de audiencia en la plataforma Twitch con la retransmisión en directo de la 'Velada del Año de Boxeo 2', que ha registrado un pico de 3,3 millones de dispositivos conectados simultáneamente.



El evento, que se ha celebrado en el Pabellón Olímpico de Badalona (Barcelona), ha permitido a Llanos superar el anterior récord que ostentaba el "streamer" TheGrefg, quien el año pasado logró reunir a más de 2,5 millones de espectadores al mismo tiempo durante un evento relacionado con el juego Fortnite.





HISTORIA



Congrats to @IbaiLlanos on setting a new Twitch record with a peak of over 3.3M concurrent views during today's boxing and entertainment event, La Velada del Año II. pic.twitter.com/5WUKrz0FkF