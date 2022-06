El caso EliteDivx de 2007 y la piratería

eL pasado noviembre sabíamos que 14 años después, la Audiencia Provincial de Murcia absolvía a los tres acusados por la web de descargas EliteDivx. Tantos años después, y tanta intensidad vivida entre medio (crisis financiera, pandemia, auge de internet, cambio de modelo económico, etc.), seguramente nos haya hecho olvidar algunas cosas. Pero espero que no todas. Hagamos un poco de historia para entenderlo.

Entre 2006 y 2007, la entonces ministra de Cultura (Carmen Calvo), en estrecha colaboración con la policía, comenzó a hacer operaciones de cierre de páginas web. Si miran en Google, verán fotografías en las que se jactaban de su buen hacer al respecto. En muchas de ellas salían artistas (músicos y personas del mundo del cine fundamentalmente). Superficialmente, parecía bien hecho todo, claro. Hicieron grandes redadas contra administradores de páginas web de enlaces, donde el usuario final podía descargar películas y series.

Junto a Seriesyonkis, EliteDivx era una de las webs más icónicas de la primera década del auge de internet. Estas páginas, por más que en aquellos días hiciéramos manifiestos y comunicados (no había Twitter ni WhatsApp), no alojaban serie o película alguna. Apuntaban a sus enlaces. Facilitaban la experiencia del usuario. Indexaban archivos, no más. Por ello, no podía tipificarse como vulneración de derecho de autor alguno. Tampoco de copyright.

Como digo, para algunos casos (como este de EliteDivx), la justicia ha tardado casi quince años en llegar a esta conclusión. Pero el daño reputacional ya está hecho. No solo muchos de esos administradores fueron arrestados. El escarnio mediático me parece muy llamativo. Les invito a que busquen en Google noticias del arresto y cierre de la web (la presunción de inocencia y esas cosas las dejamos para otros ámbitos) en 2007 y que miren ahora la cobertura mediática en 2021 sobre la decisión final de la justicia. En 2021 ha pasado desapercibido. Sé que hay covid-19, sí. En 2007, quizás no había noticias, no sé. Fue portada de muchos medios y telediarios.

EliteDivx fue una web que seguro que muchos conocéis y usastéis. Algunos nos movilizamos, y fuimos muy reivindicativos en ese 2007 (sin necesidad de ser expertos juristas). La web fue acusada por las multinacionales del cine por vulnerar sus derechos de propiedad intelectual. Cuando aquello, eso de que la "descarga era un derecho" o que "la web no tenía el archivo", la verdad es que les importaba bien poco a empresas acostumbradas a vender cintas de vídeo o discos. Según la legislación de aquel entonces (2007), la descarga era legal.

Las fotografías que sacó la policía se vendieron como un gran hito policial contra la "piratería". Este término, es otro que durante muchos años reivindicábamos. ¿Qué es ser pirata? Fíjense que todavía hoy en día se sigue empleando en muchos contextos de superficialidad. Lo que ellos llaman "piratería", sigue cayendo en España, una vez que existen alternativas de consumo de contenido más adecuadas a nuestros tiempos. Es más, sigue cayendo en todo Europa. El informe anual de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea lleva años reflejando un crecimiento sostenido del consumo pagado de contenido digital. Especialmente en el campo de la música. De hecho, España, que durante aquellos años muchos de estos representantes políticos lo presentaban como un "terreno pirata", se sitúa en posiciones medias. Como decíamos por aquel entonces: no es que seamos más o menos piratas, sino que respondemos a incentivos. Si no tenemos alternativa legal para consumir contenidos de forma digital, es lógico que busquemos otros sistemas.

En las fotografías, también salía la entonces ministra de Cultura (Carmen Calvo). No os oculto que el tiempo que la he visto al lado de Pedro Sánchez estos años, no me quitaba estas fotografías de la cabeza. Un calvario penal, resuelto 14 años después. Lo siento de verdad por los ahora absueltos. Gente que se jugó mucho (¿todo?) para que hoy muchos disfrutemos de la internet que tenemos. Gracias.