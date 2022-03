'Grand Theft Auto V' y 'GTA Online' brillan en su estreno para Xbox Series X/S y PS5

En Rockstar Games no amenazan en vano y, como advirtieron, han vuelto a llevar a las librerías digitales de todo el planeta una edición del superventas "Grand Theft Auto V" destinada a las consolas de nueva generación, es decir, PlayStation 5 y Xbox Series X|S. En su nueva andadura entre los sistemas de videojuegos más poderosos presenta varias mejoras tanto en la parcela plástica como en el plano técnico y estético, con las calles de Los Santos dispuestas a exigir lo mejor del nuevo hardware de Sony y Microsoft.





GTAV and GTA Online out now for PlayStation 5 and Xbox Series X|S.



With new graphics modes, improved texture qualities, HDR options and ray tracing, GTA Online Profile migration, and more.



GTA Online also available as a standalone title — free on PS5: https://t.co/NuU9QXlTkZ pic.twitter.com/gUcEOhrvVd