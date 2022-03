La locura de los podcast

La radio ha sabido reinventarse y siempre nos da la posibilidad de escucharla en directo o acceder a la hora que queramos a los archivos podcast y escuchar algo muy concreto. Ya no hay ninguna emisora que no suba todos sus contendidos a Internet

EN muchos cursos propongo un reto a los alumnos, que sean capaz de buscar ejemplos de cosas que ahora existen gracias a internet y que sin ese invento hubiera sido imposible que ahora mismo pudiéramos disfrutar de ellas. No creas que la pregunta es fácil y no suelo obtener muchas repuestas. Me gusta usar un ejemplo que se remonta al primer radio cassette que apareció en mi casa. Hasta ese momento tan solo habíamos tenido una radio de AM y aunque el nuevo aparato tenía la posibilidad de sintonizar las emisores de FM, era tan escasa la oferta que la ruleta del dial no se movía de una emisora concreta. Lo bueno era que ahora se podía escuchar música de los cassettes que hasta ese momento solo podíamos oír en el coche y lo mejor de todo, grabábamos programas de radio y canciones en las cintas vírgenes de 30 minutos por cada cara. Si había algún programa que nos gustaba o si alguien estaba escuchando en casa la radio y ponían una canción de moda, saltábamos a todo correr a pulsar la tecla de Play y Rec simultáneamente. Ni que decir tiene que no creo haber grabado una canción desde el principio nunca. Jamás hubiera pensado que en el futuro llegaríamos a poder escuchar los programas de radio en cualquier momento, a cualquier hora y en cualquier lugar, gracias a los sistemas de streaming de audio y de vídeo, y todo eso gracias a que existe internet y los smartphone.

El podcast es un archivo de audio que está disponible en algún servidor de internet y que podemos descargar para escuchar en nuestro ordenador o teléfono o bien, podemos usar la función streaming para oírlo sin tener que llenar nuestro dispositivo con esos archivos. Se habla que la sociedad está tan acelerada que desean consumir contenidos directamente, sin esperar a la publicidad o estar a la hora que se emiten a través de la radio. Pero creo que la radio ha sabido reinventarse y siempre nos da la posibilidad de escucharla en directo o acceder a la hora que queramos a los archivos podcast y escuchar algo muy concreto. Ya no hay ninguna emisora que no suba todos sus contendidos del día a internet. Yo llevo años subiendo mis programas, desde el verano de 2015, Desconozco que Desconozco, a la plataforma Ivoox. Ahora se ha puesto de moda, hasta las empresas quieren hacer un podcast para celebrar su aniversario, contar cada cierto tiempo lo que sucede en su compañía o simplemente divulgar un contenido. La pandemia ha sacado al descubierto a muchos locutores que gracias a que los micrófonos de calidad son cada día más baratos y que grabar en un portátil permite con programas gratuitos como Audacity, mezclar, cortar o copiar las pistas de audio y hacer verdaderas grabaciones profesionales.

Gusanillo de la radio

Si tienes esos dotes de comunicador o crees que a tu empresa le puede servir para darse a conocer o publicitarse en internet, no tengas ninguna duda de que lo más fácil es un audio, frente a las dificultades que tiene ahora mismo el vídeo. Planifica los temas, piensa a quién te quieres dirigir, busca el tema adecuado y analiza si tienes mucha competencia no vaya a ser que no te escuche nunca nadie, trata de no hacer monólogos, unos invitados de calidad pueden hacer que tus emisiones sean muy conocidas y sobre todo es algo que tiene que tener una frecuencia y unos días en los que saques tu emisión al aire que de confianza a tus oyentes. Atrévete al menos con uno y verás cómo te llega a atraer el gusanillo de la radio.

@juandelaherran