¿Qué le ha pasado a General Electric?

Hace unas semanas sabíamos que la histórica e icónica General Electric se dividiría en tres empresas: una para su división de energía, otra para la de aviación y otra para la de salud. Se trata de una empresa que en 2008 facturó 180.000 millones de dólares por los 80.000 de 2020. Una empresa que en los años 80 y 90 llegó a rozar los 600.000 millones de dólares de capitalización bursátil, y que hoy está en los 180.000. Fue durante muchos años la única empresa en estar en el índice bursátil del Dow Jones durante sus primeros 100 años. Una empresa fundada alrededor del inventor Thomas Edison. En definitiva, tenía todo para ser ese lugar en el que muchos soñamos con trabajar.

Esta caída en desgracia de General Electric la narra muy bien el libro Lights Out, de reciente publicación. Narra muchos de sus errores desde la propia gestión y liderazgo. Durante la crisis de 2008, se empeñaron en encontrar una operación que cambiara su rumbo. Compraron los activos de energía de Alstom. Fue un desastre. Apostó durante años por su software de análisis de datos Predix. Nunca triunfó. El director general (Immelt) creyó que era un problema de marketing. Solicitó construir un relato creíble alrededor de la marca, dando mucho poder a la directora de marketing. Cuando tu producto no tiene mercado, creer que el marketing te salvará, es otro error muy habitual.

Más allá de esta sucesión de historias interesantes que os recomiendo leer en el libro, la pregunta que se hacen muchos es si este tipo de estructuras de conglomerados industriales ya no son propios de esta era digital que nos ha tocado vivir. Si esa fuera una hipótesis razonable, ¿por qué sí les funciona la estrategia de conglomerado a Amazon, Facebook y Google? General Electric (GE) no es el único conglomerado industrial que ha vivido esto. Honeywell, ITT y Dupont son ejemplos de ello también. GE vivió su época dorada con Jack Welch, que impulsó mucho la diversificación para tener una empresa que pueda equilibrarse bien ante los vaivenes entre sectores. Más o menos lo que vemos que están haciendo hoy las mismas empresas del sector digital, que van devorando sectores y metiendo inversión en múltiples ámbitos. No parece por lo tanto que estén haciendo algo muy diferente.

Entender la dinámica

¿Quizás es un tema de perfiles y personas? Welch en los 80 lo vio. Entonces, ¿quizás se trate de empresas que no saben adecuarse ni tener líderes en la era digital de plataformas, efectos de red y descentralización masiva? Es decir, entender que la dinámica para operar en la era industrial no es la misma en la era de Internet. Hoy en día construir efectos de red (que cada unidad de producto o cliente adicional multiplique tu valor) o juntar operadores en sectores muy fragmentados (como hicieron Booking, AirBnB, Uber o Glovo), son reglas básicas. ¿Puede que en GE no lo entendieran?

Lo que parece claro es que los tiempos están cambiando. Supongo que en las universidades no se seguirá trabajando con el "caso de General Electric" para enseñar en los MBA. Si queremos formar gestores y líderes para la era digital, vendas o no por Internet, haríamos bien en entender que los modelos de negocio han cambiado, que las palancas que hacen exitosa a una compañía también, y que entender las reglas de juego de un emprendimiento digital es fundamental para saber cuál es la propuesta de valor. Porque simplificarlo a una "plataforma" o una "web", está bien para una cena de Navidad. Pero luego el año es muy largo.

Y, volviendo a la pregunta original. No sé lo que le ha pasado a General Electric. Supongo que, como en todas las tragedias, hay múltiples explicaciones. Tengo más preguntas que respuestas. Por eso es bueno conocer la historia para entender cómo proyectar el futuro. Y seguramente, no como una regresión lineal (es decir, éxitos pasados no aseguran éxitos futuros).