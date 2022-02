Twitter sufre una caída a nivel mundial

Twitter ha sufrido este viernes, sobre las seis y cuarto de la tarde, una caída a nivel mundial que ha dejado a miles de usuarios sin poder acceder a su red social favorita. Una incidencia que parece haberse solucionado una hora después sin que la compañía haya brindado más detalles del problema.



El mensaje de error que aparecía cuando se intentaba acceder a Twitter hablaba de un "fallo técnico" y no permitía la opción de entrar.





User reports indicate Twitter is having problems since 12:13 PM EST. https://t.co/qqqwagygy9 RT if you're also having problems #Twitterdown