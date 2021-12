La plataforma de música Spotify ya permite leer las letras de las canciones mientras las escuchas

Por regla general, cuando ponemos música, esta suele tener un carácter ambiental, mientras hacemos otras cosas, conducir, cocinar, en la cama antes de dormir, durante una cena€ En ocasiones buscamos un tema específico porque es lo que necesitamos en ese momento y le prestamos toda nuestra atención y concentración. Y en ciertos momentos, quizá cuando queramos practicar idiomas o fijarnos especialmente en lo que dice la canción, buscamos la letra.

Por ello, y desde hace unos días, la plataforma de música Spotify ofrece la posibilidad de leer la letra de la canción que se está reproduciendo en ese momento. Un servicio abierto a todos, tanto para loque se manejan con la vesión gratuita como para los de pago, los Premium.

Una joven escucha su música preferida en el móvil usando cascos, sin molestar a los de al lado. Foto: Pixabay

Acaban de empezar, por lo que todavía hay muchas canciones que no cuentan con este servicio, aunque esto de pocas o muchas es relativo dado el fondo musical con el que cuentan. Te llevas sorpresas. Cabría pensar que dado su origen anglosajón hubieran empezado por las que están en inglés, o dado su carácter mundial, por las lenguas más habladas o los éxitos más internacionales del mercado del mainstream. Pues acabo de leer y escuchar la canción Itsargia de Gaizka Peñafiel en euskera.

Activar esta opción es fácil.



En el teléfono móvil

Si accedes a tu play list desde el móvil, en el momento que elijas la canción que quieras escuchar y se le da al play, se abre una barra de control en la parte de abajo mientras suena el tema. Dando un toque en esta barra, se amplia la barra de contol y de bajo aparece un cuadro donde se puede leer la letra.

Pueden ocurrir tres cosas. Que la letra esté activada y puedas ir leyéndola al mismo ritmo que suena. Va cambiando de color para que no te pierdas. Está sincronizada. También puede que salga la letra pero no haya cambios de color y tengas que ir siguiéndola con el dedo. Ocurre cuando Spotify tiene la letra pero todavía no la ha sincronizado. Finalmente, puede que no aparezca la letra. Es que todavía no la ha incluido.

Para saber si la canción tiene letra o no, en el listado de tu biblioteca, debajo del título aparece un cuadrito gris que pone "lyrics". Eso significa que la letra está incluida.



En el ordenador

Si se abre esta plataforma en el ordenador, la cosa cambia un poco. En la play list elegida no aparece ningún cuadradito. Pero cuando se ha dado al play de la canción, en la barra de control, a la derecha aparece un icono de un micrófono. Haciendo clic ahí, se pone en verde y se abre una ventana con la letra.

Un ordenador portátil preparado con la 'play list' que el DJ pondrá durante una fiesta. Foto: Pixabay

También pueden pasar varias cosas. Que todo vaya estupendamente y que sonido y letra estén coordinados, que no estén coordinados o que aparezca un cartel que anuncie "Nosotros tampoco nos sabemos la letra".



En la tablet y el smart tv

Los que prefieran dejar libre el móvil y el ordenador y carguen Spotify en una tablet, en lugar de dar al play, tienen que hacer clic en la portada del álbum y desde ahí acceder a esta función.

En cambió en una smart tv, al abrir la aplicación de esta plataforma hay que buscar la opción "botón de la letra" y seleccionar "activar la letra". Si está, funcionará, si no, no.

Si las canciones servía también para hacer oído en una lengua extranjera, ahora también se podra hacer ojo ortográfico.