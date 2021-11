Desvelados los Games with Gold de diciembre

Como todos los meses, Microsoft anuncia los cuatro juegos que estarán disponibles para descarga gratuita durante el mes de diciembre de 2021 para los abonados del servicio Xbox Live Gold y Xbox Game Pass Ultimate: 'The Escapists 2' y 'Tropico 5 – Penultimate Edition' de Xbox One, además de 'Orcs Must Die!' e 'Insanely Twisted Shadow Planet' de Xbox 360. Recordar que los juegos de Xbox y Xbox 360 son retrocompatibles con Xbox One y a su vez con consolas Xbox Series X|S.

'The Escapists 2' estará disponible del 1 al 31 de diciembre, por su parte 'Tropico 5 – Penultimate Edition' se podrá descargar del 16 de diciembre al 15 de enero de 2022. 'Orcs Must Die!' estará disponible del 1 al 15 de diciembre, mientras que para 'Insanely Twisted Shadow Planet' habrá que esperar del 16 al 31 de diciembre.

Si no los conoces, un pequeño repaso. En 'The Escapists 2', la segunda entrega del título de fuga de prisiones, habrá que intentar encontrar nuevas formas de escapar al más puro estilo de la serie de televisión 'Prison Break'. La secuela incorpora una vertiente multijugador disponible en pantalla dividida de manera local, y en red con soporte hasta para 4 jugadores y varias modalidades de juego tanto cooperativas como competitivas.

'Tropico 5 – Penultimate Edition' nos lleva de nuevo a controlar al personaje principal conocido como 'El Presidente'. Los jugadores tendrán el control sobre la isla de Tropico durante la era colonial con el objetivo de llevarla a buen puerto a través de los años, sobreviviendo a guerras mundiales, la Gran Depresión, la Guerra Fría y nuevos conflictos bélicos del futuro.

En 'Orcs Must Die!' habrá que ponerse en la piel de un poderoso mago de la guerra y defender veinticuatro fortalezas de una multitud de enemigos, utilizando todo tipo de armas y trampas. Cierra el conjunto 'Insanely Twisted Shadow Planet', un juego de acción y aventura 2D en el que el jugador controla un pequeño alienígena que, desde su también pequeña nave espacial, debe explorar su planeta para eliminar una especie de parásito que amenaza la existencia en el mundo. Resuelve complejos enigmas y mejora tu nave para combatir y salvar tu planeta de origen.