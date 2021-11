The Divine Force aportará elementos inéditos a la Star Ocean

El anuncio de 'Star Ocean: The Divine Force' llega para conmemorar el 25 aniversario de la serie.

A tiempo para conmemorar el 25 aniversario de la serie, Square Enix y el estudio de desarrollo Tri-Ace anuncian 'Star Ocean: The Divine Force', considerado a todos los aspectos como un nuevo episodio de la línea principal. El juego llegará 6 años después del último capítulo regular de la serie, 'Star Ocean: Integrity and Faithlessness'. El tráiler del anuncio ofrece una ligera muestra de la nueva historia, que según sus creadores fusionará atmósferas fantásticas en un universo de ciencia ficción. La propia descripción del producto anticipa: "The Divine Force nos transportará a un enorme mundo fantástico de ciencia ficción para embarcarnos en un emocionante viaje con combates frenéticos, mucha exploración y una historia original".

También puedes esperar un importante elenco de personajes jugables, numerosas subtramas y un sistema de combate único diseñado para dar lugar a impresionantes combates sin encuentros aleatorios que se afrontan con la ayuda de controles simples e intuitivos. El juego tiene dos protagonistas, lo que pretende dar lugar a experiencias de juego distintas y puntos de vista diferentes: Raymond, el capitán de la nave mercante Ydas, y Laeticia, la princesa y guerrera de un reino en un planeta subdesarrollado.

El destino dará lugar a una alianza entre Raymond y Laeticia, pero la historia cambiará en función de las decisiones que tomen los jugadores, que verán a héroes de dos mundos distintos interactuar, uno de ciencia ficción y otro de fantasía, impulsados por el sistema "Double-Hero". 'Star Ocean: The Divine Force' también ofrecerá la posibilidad de moverse por los entornos con total libertad a 360°, incluso en vuelo, y lanzarse a batalla sin interrupciones. El nuevo título de la serie de RPG de acción se encuentra actualmente en desarrollo para PlayStation 4 y PS5, Xbox One, Xbox Series X|S y PC con fecha de lanzamiento fijada, por el momento en un genérico 2022.