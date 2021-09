Google ofrece dentro de su buscador algunos de los míticos juegos de forma gratuita

No es raro escuchar eso de que "todo está en Google". El buscador más popular de internet ofrece un sinfín de búsquedas y herramientas (desde mapas a correo electrónico, calculadora, conversor de monedas...), o los ingeniosos doodles para días señalados, pero lo que mucha gente no sabe es que también tiene escondidos numerosos juegos gratis. No son videojuegos de última generación, pero sí auténticos clásicos para matar esos minutos insulsos en una sala de espera o en una parada de autobús. ¿Cómo acceder a ellos?

Es tan sencillo como poner el nombre del juego en el propio buscador, y si está dentro del catálogo de Google aparecerá un link para pinchar en él y acceder directamente al juego. Entre los más conocidos se encuentran Buscaminas, Pac-Man (el mítico comecocos), Snake (la serpiente que se hizo tan popular en los primeros Nokia), Pinball, Atari Breakout, Solitario, Flight Simulator o Tres en raya, entre muchos otros. Además, al buscar uno de ellos automáticamente se genera una lista con otros de los juegos de que dispone Google.

También en ocasiones los doodles se convierten en minijuegos. El problema es que esos doodles suelen caducar cuando acaba el día al que van dedicados y durante el que sustituyen al logo de Google en la página de inicio del buscador. Desaparecen de ahí, pero se quedan archivados y es posible seguir accediendo a ellos, poniendo 'doodles' en el buscador y pinchando en 'Consulta todos nuestros juegos, vídeos y juguetes'.