Amazon destruye millones de productos en buen estado

El gigante de internet Amazon destruye millones de productos nuevos cada año. Se trata de bienes que han sido devueltos sin usar por algún cliente, y de algunos de los productos que no se llegan a vender.



Ventiladores, aspiradoras, televisores inteligentes, secadores de pelo, auriculares, MacBooks, iPads e incluso decenas de miles de mascarillas contra la Covid-19 todavía en sus envoltorios son algunas de las cosas que se destruyen cada semana, según informó un ex empleado de la empresa a ITV News, el programa que llevó a cabo la investigación.



El noticiero británico logró colarse en la planta de Amazon de Dunfermline, en Escocia, y grabar imágenes de la asombrosa cantidad de desperdicio. El antiguo empleado de la firma reveló que cada semana, tan solo en su planta se deshacían de 130.000 productos. Hay semanas que hasta 200.000 artículos han sido mandados a destruir.



La mitad de los bienes destruidos están sin abrir, con el envoltorio intacto. La otra mitad, son devoluciones de los clientes que se encuentran en buen estado. El personal de la empresa se ha insensibilizado ante lo que les ordenan hacer con los productos.



Según un documento filtrado desde el almacén de Dunfermline, a lo largo de una semana del mes de abril se destruyeron 124.000 items y tan solo 28.000 fueron donados. Casi todo lo desechado podría haber sido redistribuido entre organizaciones de beneficencia.



Los productos son clasificados en cajas marcadas con la etiqueta "destruir". Estas son recogidas por camiones, que el informativo inglés siguió, y depositadas en centros de reciclaje y, todavía peor, en vertederos. De la cadena de producción, a la papelera.

