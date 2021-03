Un prototipo de SpaceX aterriza con éxito, pero estalla poco después

El prototipo Starship de SpaceX, que debería llevar humanos a Marte, aterrizó hoy con éxito en Boca Chica (Texas) tras un ascenso de 10 kilómetros, pero acabó estallando poco después de posarse.



El modelo SN10 fue lanzado tras varios aplazamientos la tarde del miércoles desde la plataforma de SpaceX en Texas y consiguió ascender 10.000 metros en algo más de cuatro minutos como estaba previsto, planeó sobre su barriga, giró sobre su eje y aterrizó en vertical.







No obstante, y a la espera de que SpaceX aclaré qué pudo suceder, el cohete explotó poco después de tocar tierra en una espectacular deflagración.



Elon Musk fundador de la compañía que ha conseguido utilizar comercialmente motores de la primera fase de un cohete que aterrizan en vertical, anunció en su cuenta de Twitter que el SN10 había "aterrizado de una pieza", pero finalmente ocurrió lo que él refiere como "desensamblaje rápido imprevisto".





