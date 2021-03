NBA 2K21 se suma al catálogo de juegos gratuitos de Xbox Game Pass en marzo

Microsoft no deja de actualizar el listado de juegos a disposición de los suscriptores del servicio Xbox Game Pass y ahora da una calurosa bienvenida a 'NBA 2K21', la última versión de la popular serie de baloncesto. El título se puede descargar y jugar sin coste adicional exclusivamente por los suscriptores en posesión de una consola Xbox One o Xbox Series X|S y, por lo tanto, no se puede jugar en PC. Pero no todo está perdido, si no tienes ninguna de las dos consolas, pero eres suscriptor, puedes aprovechar el título de 2K Games gracias a xCloud, la aplicación para teléfonos y tabletas Android, a través de la cual puedes reproducir una selección de títulos en streaming.

Además de la llegada de 'NBA 2K21' a Xbox Game Pass, Microsoft también confirma una nueva batería de videojuegos que entran a formar parte del catálogo. Los primeros juegos anunciados para el mes de marzo proponen un festival deportivo que se amplía con la propuesta de fútbol americano que ofrece 'Madden NFL 21' en EA Play (y también en Xbox Game Pass Ultimate), mientras que 'Football Manager 2021' dará la oportunidad de probarse a los gestores deportivos tanto en su versión de consola como para PC. Ahora llega el momento perfecto de poner un poco de orden y enumerar los títulos con sus correspondientes fechas de entrada al catálogo:

'Madden NFL 21' - Xbox One y Series X|S - 3 de marzo

'Football Manager 2021' – PC - 4 de marzo

'Football Manager 2021 Xbox Edition' - PC, Xbox One y Series X|S- 4 de marzo

'NBA 2K21' - Xbox One, Series X|S y xCloud - 4 de marzo

EA Play – 'Star Wars Squadrons' - Xbox One y Series X|S - marzo

EA Play – 'NHL 21' - Xbox One y Series X|S - abril

En contrapartida, a partir del del 15 de marzo abandonan Xbox Game Pass: 'Alvastia Chronicles' - consola y PC; 'Astrologaster' - PC; 'Bloodstained: Ritual of the Night' - consola y PC; 'Kona' - consola; y 'The Witcher 3: Wild Hunt' – consola. Si no los has jugado, todavía tienes unos días para probarlos antes de que desaparezcan del servicio.