Xbox Game Pass recibirá Dirt 5 junto a otros títulos importantes en la recta final de febrero

Microsoft ha anunciado los juegos que se añadirán al servicio Xbox Game Pass durante la segunda quincena de febrero. El listado destaca renombradas producciones y lanzamientos recientes optimizados para la nueva generación como 'Elite Dangerous' y 'Dirt 5', respectivamente.

Para comenzar, el día 18 llegan al servicio tres juegos: 'Code Vein' (PC): el título está ambientado en un futuro cercano tras la destrucción del planeta por un cataclismo del que surgió la sociedad secreta llamada Vein.

'Pillars of Eternity 2: Deadfire' - Ultimate Edition (Consola y xCloud): la versión definitiva del RPG de Obsidian con todas las expansiones y actualizaciones, así como la posibilidad de elegir subclases. El juego se beneficia de perspectiva isométrica, como los clásicos de género en la década de 1990 en PC, y te invita a controlar a un personaje con la capacidad de descubrir los recuerdos de las vidas presentes y pasadas de otras personas.

'Wreckfest' (PC, Consola y xCloud): un juego de carreras entregado a la destrucción desenfrenada de vehículos.

El 23 de febrero llega a consolas y al servicio en la nube 'Killer Queen Black', intenso título de plataformas para hasta ocho jugadores divididos en dos grupos.

El 25 de febrero se añaden tres más: 'DiRT 5' (PC, Consola y xCloud): la versión más reciente del juego de carreras todoterreno de Codemasters actualizada y optimizada para aprovechar las características de Xbox Series S|X.

'Elite Dangerous' (Consola): el conocido multijugador en el que tomas el control de una nave espacial para lanzarte a explorar la Vía Láctea.

'SUPERHOT: Mind Control Delete' (PC): Un juego de disparos independiente en el cual la secuencia de juego avanza tan solo cuando se mueve el jugador.

En resumen, puedes consultar títulos, fechas y plataformas a continuación:

'Code Vein' (PC) - 18 de febrero

'Pillars of Eternity 2: Deadfire - Ultimate Edition' (Consola y Xcloud) - 18 de febrero

'Wreckfest' (PC, Consola y Xcloud) - 18 de febrero

'Killer Queen Black' (Consola y Xcloud) - 23 de febrero

'Dirt 5' (PC, Consola y Xcloud) - 25 de febrero

'Elite Dangerous' (Consola) - 25 de febrero

'Superhot: Mind Control Delete' (PC) 25 de febrero

'Monster Hunter: World' (Xcloud) - Ya disponible

A pesar del anuncio de estos nuevos juegos para la plataforma, algunos también salen del catálogo a partir del 28 de febrero, son los siguientes:

'DiRT 4' (Consola),

'Momodora Reverie Under the Moonlight' (PC, Consola),

'Mother Russia Bleeds' (PC), 'Oxenfree' (PC, Consola),

'The Jackbox Party Pack 4' (Consola)

'Vambrace Cold Soul' (PC, Consola)