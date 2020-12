Niños, redes y juegos 'online'

Debido a la falta de conocimiento de las herramientas de control parental por parte de muchas familias, y al hecho de estar tanto tiempo en casa durante el confinamiento, ha aumentando mucho el uso descontrolado de estas redes sociales, juegos online y servicios en streaming. Por poner un ejemplo, muchos niños han estado viendo series en Netflix para mayores de 18 años sin ningún tipo de filtro, como por ejemplo Vis a vis o La casa de papel. Todos los servicios en streaming (Netflix, Amazon Prime, Movistar, HBO€) tienen sus herramientas de control parental, y también las televisiones inteligentes.

Si las familias de muchos menores se parasen a mirar los vídeos de los youtubers que sus hijos admiran, estoy seguro de que se escandalizarían. Youtube es una plataforma para mayores de 14 años. Hay algunos canales que crean contenido para niños, pero otros muchos no lo son. Youtubers famosos como Auronplay, Wismichu o El Rubius, por muy majos que sean, admiten que sus contenidos no son para niños. Para los menores de 14 años existe Youtube Kids.

Niños en 5º de Primaria nos dicen una y otra vez que reciben insultos de forma constante en juegos online. Algunos de ellos en juegos como el GTA, pensado para mayores de 18 años, donde eres un criminal y tienes que hacer misiones de tal. Es algo muy extendido. El otro día me llamó la atención la familiaridad que mostraban en una clase de 5º al hablar sobre el acoso. "A mí me insultan mucho, pero mucho, cuando juego, y yo intento no darle importancia pero tanto insulto duele" decía uno. "Te insultan a ti y a todos, a todos" le replicaba otro.

Algunos niños de 5º me intentan convencer de que juegos como Fortnite, +12 años, no son violentos, aunque el objetivo del juego sea matar a todo el mundo y quedarse solos. La sociedad entera, incluidos los niños, tenemos muy integrada la violencia y cada vez nos afecta menos. Muchas niñas dicen que no usan juegos online ni redes sociales, pero cuando empezamos a preguntar sobre juegos y plataformas concretas casi todas usan redes como Youtube (+14), TikTok (+13) o Instagram (+14), o juegos como Roblox, que no especifica edad mínima de uso, pero las diferentes tiendas como Google Play (+7) o App Store (+9) sí señalan edades según sus criterios. Plataformas de defensa de los menores como Common Sense Media ponen la edad mínima de uso de Roblox en 13 años por los riesgos inherentes que tiene, ya que es como una red social.

Hace poco un niño me dijo en Vitoria que vio a un hombre en el parque preguntando a niños y niñas si jugaban a Roblox y cuál era su nombre de usuario. Añadió asombrado que los tres o cuatro que había allí se lo dijeron. Estas cosas son muy peligrosas, porque si alguien conoce el nombre de usuario de otra persona le puede buscar y comenzar a mantener conversaciones con ella, tenga la edad que tenga. En Roblox también hay controles parentales para ajustar quién puede y quién no puede ponerse en contacto con los usuarios, y para filtrar conversaciones en los chats públicos porque juega gente de todas las edades, no solamente niños, y hay todo tipo de conversaciones a las que están expuestos.

TikTok es una red social para mayores de 13 años donde muchas canciones que se usan para crear coreografías tienen una letra explícita para mayores de 18 años, se realizan bailes completamente sexualizados, tiene retos peligrosos que muchos niños y adolescentes realizan, y sus usuarios publican vídeos que suponen vulneraciones constantes de su privacidad, entre otras cosas. Impacta mucho ver a niñas de 4º y 5º de Primaria bailando con movimientos completamente sexualizados sin ser conscientes de lo que están haciendo. Alumnas de 5º y 6º cuentan cómo hombres desconocidos mayores, algunos sin camiseta, hacen dúos con ellas. Muchas niñas que hacen directos en Instagram, da lo mismo la edad, reconocen que reciben imágenes y vídeos de chicos y hombres masturbándose.

Hay que echar el freno y comenzar a informarse de a qué juegan los niños en el mundo online, qué redes sociales utilizan, qué riesgos tienen, quién se puede poner en contacto con ellos€ Todos los juegos y apps tienen edades recomendadas y hay que respetarlas. El problema es que como muchas familias no tienen maldad, ni se les pasa por la cabeza la cantidad de cosas que pueden suceder y de hecho suceden. Podemos usar los controles parentales que están integrados en diferentes dispositivos y servicios: smartphones, ordenadores, televisiones inteligentes, videoconsolas, plataformas en streaming€ Podemos hasta buscar videotutoriales al respecto.

Conviene recordar que los smartphones van a ir acompañados de redes sociales, lo queramos o no, y que la edad recomendada para que menores tengan uno varía entre 14 y 16 años en función de la madurez de cada cual. La presión social está llevando a que muchos niños en 6º, 5º o 4º de Primaria tengan móviles, y el resultado es que así están en riesgo constante de forma innecesaria. Estaría bien que todas las familias de Primaria de cada clase se pusieran de acuerdo para que ahí nadie tuviese smartphone ni utilizase redes sociales.

Por el bien de los pequeños: smartphones como muy pronto a partir de Secundaria, nada de redes sociales en Primaria y respeto de las edades recomendadas por cada servicio, app, red social o juego online.