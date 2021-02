Películas de Oscar que puedes ver en las plataformas de streaming

Esta es una recopilación de algunos de los largometrajes más relevantes de los Premios Oscar que no te puedes perder. Asimismo, te contamos dónde puedes disfrutar de cada una de las producciones. Si no las has visto ya, ¿a qué esperas?



Érase una vez en Hollywood

La novena cinta de Tarantino no se queda atrás en ningún aspecto. Su resurrección particular de la década de los sesenta en Hollywood combina elementos nostálgicos, el movimiento hippie y un repertorio de nombres reconocidos en la industria, como Sharon Tate o Roman Polanski.Mejor actor de reparto a Brad Pitt y Mejor diseño de producciónen Movistar+.

La dama de hierro

Un relato biográfico sobre la primera ex-ministra británica, Margaret Thatcher y su ascenso al poder en un mundo dominado por hombres.Mejor Actriz a Meryl Streep y Mejor Maquillajeen Amazon Prime.

Selma

Alabama, Estados Unidos. Siglo XX. Una marcha que cambió la historia y sentó las bases de la lucha por los derechos civiles de los negros, con Martin Luther King al frente.Mejor canción original.en Amazon Prime.

Moonlight

Esta obra teje una red de historias de rostro humano y aborda la realidad cotidiana del colectivo afroamericano. En ella se introducen cuestiones tan espinosas como transparentes: la homosexualidad, el abuso de drogas, el drama racial o el acoso escolar.Mejor película, Mejor actor de reparto a Mahershala Ali y Mejor guion adaptadoen Amazon Prime.

Judy

Un biopic de la icónica actriz y cantante estadounidense, Judy Garland. Esta vez, con Renée Zellweger como protagonista, papel que le ha hecho alzarse con el. Es lo que se podría calificar como "un regreso triunfal" en toda regla.en Movistar+, Filmin y YouTube.

Parásitos

Esta cinta surcoreana de suspense y drama que arrasó en la gala juega a la perfección con el doble sentido del término "parásito" y abre una brecha en las convenciones sociales.

Premios Oscar 2020: Mejor película, Mejor director, Mejor guion original y Mejor película internacional

Disponible en Movistar+.

Joker

Villanos que son víctimas. Víctimas que son villanos. Y de ahí, brotan lágrimas que son sonrisas. Esta película se ha consolidado como un auténtico fenómeno de masas, y no es para menos.



Premios Oscar 2020: Mejor actor a Joaquin Phoenix y Mejor banda sonora

Disponible en HBO.