Los Oscar, una apuesta por la diversidad y la representación

El cine trata cada vez más de acercarse a la realidad social y comprometerse con la inclusión. Así es que la Academia de Hollywood ha implementado un nuevo reglamento en el que se exigirá que los largometrajes que compitan en la categoría de Mejor Película cumplan, al menos, dos de los cuatro requisitos.



A pesar de que estas nuevas condiciones no se incorporarán oficialmente hasta el 2024, se empezarán a tener en consideración ya desde el próximo año 2022.



Asimismo, el motivo por el que la edición de este 2021 estará exenta de incorporar estos requisitos se debe a que la mayoría de las cintas ya han pasado por el estreno o se encuentran en fase avanzada de producción.



Estos nuevos estándares responden especialmente al contexto sociopolítico que atraviesa Estados Unidos, marcado por las protestas contra la segregación racial, la violencia sistemática y la indignación de quienes luchan a favor del movimiento Black Lives Matter.



De hecho, la propia Academia tiene un historial de polémicas en la misma materia, ya que en ediciones anteriores sus responsables fueron acusados de no promover la representación en los premios.



Los criterios a tener en cuenta son los siguientes: representación en pantalla, temas y narrativas (A), liderazgo creativo y proyecto de equipo (B), industria y acceso a oportunidades (C) y desarrollo de audiencias (D).



Change starts now. We've announced new representation and inclusion standards for Best Picture eligibility, beginning with the 96th #Oscars. Read more here: https://t.co/qdxtlZIVKb pic.twitter.com/hR6c2jb5LM