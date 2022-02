Estos son los vascos nominados a los Goya 2022

Entramos en la semana de los Premios Goya. El Palau de las Arts de Valencia acogerá la ceremonia de entrega de estos galardones el próximo sábado 12 de febrero. Un año más, estos premios cuentan con la presencia de numerosos vascos. Entre los nominados destaca el compositor Alberto Iglesias (66 años), quien suma ya 18 candidaturas.

Actor de reparto



El intérprete gasteiztarra Fernando Albizu (58 años), pese a su larga trayectoria tanto en televisión como cino, no tiene muchos galardones y ha recibido su primera nominación al mejor actor de reparto por su papel en "El buen patrón", de Fernando León de Aranoa. Albizu había recibido anteriormente una nominación al mejor actor revelación. Ha participado en diferentes obras de teatro, películas y series de televisión, com "Volpone", "Luces de Bohemia", "Casi perfectos", "Doctor Mateo", "Frágil", "El laberinto del fauno", "Gordos" o "Ana de día".

Por su parte, Urko Olazabal (44 años) recibe su primera nominación por "Maixabel". El bilbaíno da vida al etarra Luis Carrasco, asesino del ex gobernador civil de Gipuzkoa Juan Mari Jáuregui. Olazabal se ha llevado ya el Premio Feroz al mejor actor secundario por su interpretación en el filme de Icíar Bollaín y es también candidato a la mejor interpretación masculina en los Premios Forqué. Ha participado en varias series y películas estos últimos años como "La víctima número 8", "Patria", "Ira", "Errementari" o "Ane".

Fotografía y dirección artística



El director de fotografía bilbaíno Kiko de la Rica (56 años), se encuentra entre los nominados a la mejor dirección de fotografía por "Mediterráneo", de Marcel Barrena. Esta es su sexta nominación y ya tiene en su haber un Goya. De la Rica, un habitual de Alex de la Iglesia, ha participado en cintas como "Lucía y el sexo", "La comunidad", "Las brujas de Zugarramurdi", "Blancanieves" o "Kiki, el amor se hace".

Antxon Gómez (69 años) ha recibido su segunda nominación a la mejor dirección artística por el filme de Pedro Almodóvar, "Madres paralelas". El donostiarra pugnará por su segundo "cabezón". Gómez ya ganó el galardón por su trabajo en "Che: el argentino". Destaca su labor en "Todo sobre mi madre", "Hable con ella", "La mala educación", "Los brazos rotos", "La piel que habito", "Los amantes pasajeros" y "Dolor y gloria".

Vestuario y maquillaje



La diseñadora de vestuario Clara Bilbao (51 años) cuenta con tres Goyas y es candidata por cuarta vez, en esta ocasión por "Maixabel". Destacan sus creaciones para filmes como "Blackthorn", "Efímera", "Nobody wants the Night", "La Sombra de la Ley", "Patria", "Los favoritos de Midas" y "La fortuna".

Karmele Soler busca su segundo Goya al mejor maquillaje y peluquería en su octava nominación por "Maixabel". La maquilladora donostiarra, que comenzó su andadura en ETB, ha trabajo en más de 60 rodajes y con directores de renombre como Juanma Bajo Ulloa, Pedro Almodóvar o Julio Medem.

Sonido



La ingeniera de audio y sonidista zarauztarra Alazne Ameztoy ha sido nominada al mejor sonido por segunda vez en su carrera. Esta vez es candidata por "Maixabel". Ganó el Goya por "La trinchera infinita". Destacan también sus trabajos en "Ventajas de viajar en tren" o "Amama".

Película de animación



"Salvar el árbol (Zutik!)", de los directores Haizea Pastor e Iker Álvarez, compite por el Goya a la mejor película de animación. En el filme se establece una relación vital entre los árboles y los duendes. La película tiene lugar en un mundo global inundado por las nuevas tecnologías y lejos del entorno natural. El alcalde de una ciudad, con aspiraciones presidenciales, planea convertir un frondoso bosque en un parque tecnológico 5G. Eso acarrearía la desaparición de los árboles, y, por lo tanto, la muerte de los duendes. Las pequeñas y verdes criatura mitológicas buscarán su supervivencia.

Iker Álvarez (Urretxu, 1976) ha trabajado en cinco películas que han sido candidatas a la mejor cinta de animación. Con "Salvar el árbol (Zutik!)" logra su primera nominación como director. A destacar sus trabajos en "Amilaren Sekretua", "Wish Fish", "Betizu eta urrezko zintzarria", "Yoko" y "Unibertxolariak".

Por su parte, Haizea Pastor (Gasteiz, 1987), recibe su primera nominación. Esta llega tras su primera incursión en el mundo de la animación. Su carrera se ha centrado en la realización y la fotografía, principalmente en documentales como "Egunkaria", "Fin de ETA" y "Con la Iglesia hemos topado". Ha sido realizadora de "Ur handitan" y "Sagak". Su primer trabajo como directora fue "Sexu-Txalo-Muxu-Tiro-Pum!".