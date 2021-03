Los mejores momentos de la gala de los Goya

La tecnología fue anoche la protagonista en los Premios Goya 2021, una gala celebrada por segundo año consecutivo en Málaga, pero por primera vez más telemática que presencial, y que ha recibido la felicitación de profesionales de la cultura y el cine por su organización, elegancia y sensibilidad.



La gala, celebrada en el Teatro del Soho Caixabank y justo casi un año después de que se decretara el estado de alarma por el Covid-19, se llevó a cabo sin público y con estrictas medidas de seguridad, con intervenciones virtuales de artistas internacionales y nominados.



Uno de los primeros en opinar ha sido el comunicador Jordi Évole, quien ha definido la gala en su cuenta de Twitter como "elegante, sobria, ágil, sentida y con la pasión y emoción de los premiados en casa".







Por su parte, Samanta Villar ha destacado que, "paradójicamente", la gala "más tecnológica" ha resultado la "más humana", mientras que el actor y presentador Dani Martínez ha destacado el contraste de la "sobriedad y tristeza" del teatro con la "energía y alegría tan necesaria en estos tiempos" en los hogares de los nominados.Por su parte, el ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes, ha dado la enhorabuena a la Academia de Cine y a María Casado y Antonio Banderas, "por su buen hacer y su sensibilidad", además de felicitar a los nominados y ganadores.Estos son algunos de los mejores momentos de la 35º edición de los Premios Goya.Los días felices han vuelto, cantó Aitana, quien por indicación del "boss" Antonio Banderas, versionó laa modo de declaración de intenciones: hubo gala, se entregaron premios, se reivindicó el cine y todo fue seguro.Rozalén recibió el Premio Goya 2021 a lapor la canción Que no, que no, para la película La boda de Rosa, de Iciar Bollain. Muy emocionada, la cantante reivindicó el papel de todas "las Rosas" como su madre porque "las casas están llenas de mujeres".Con una cabeza dehecha de piezas de Lego que le regaló su hermano pequeño, Mario Casas celebró anoche su premio apor No matarás., enfermera del SUMMA 112, creadora de la biblioteca Resistiré que se desarrolló en el hospital de campaña de Ifema durante los meses más duros de la pandemia, recordó durante la gala a todos lospidiendo a la sociedad que "se deje cuidar". "Hoy es la noche del séptimo arte, uno de los grandes cuidadores del prójimo y que ofrece cuidado y consuelo del espectador.", señaló antes de presentar el último premio de la gala, el galardón a mejor película.La actriz Ángela Molina agradeció el"con amor", porque es "la mejor manera" que conoce "de dar gracias por todo". "Solo porque he recibido tanto de la vida encuentro esta noche el valor para dirigirme a vosotros", afirmó Molina, que recibió el premio de manos del cineasta Jaime Chávarri.Durante toda la ceremonia, actores y actrices internacionales comolanzaron mensajes de apoyo al cine español en formato video.