Los olvidados en la 35ª edición de los Premios Goya

Los Premios Goya 2021 pasarán a la historia por su atipicidad al celebrarse en plena pandemia. Aun así, hay un elemento que se mantiene constante en todas las ediciones, y es que siempre hay alguien que se tiene que quedar al margen de la gala. Este es el listado de quiénes no han pasado el corte este año:

"Meseta"

Los focos apuntaban más que nunca hacia la categoría centrada en el documental. Aunque todas las previsiones y la buena acogida que ha tenido el proyecto parecían indicar que "El año de descubrimiento", de Luis López Carrasco se llevaría la nominación a Mejor Película, esta vez no se han cumplido las predicciones. Este documental se tendrá que quedar sin migrar de su categoría de origen. Por otra parte, el cineasta eibarrés Juan Palacios no ha conseguido que entre en la clasificación su homenaje particular a la España vaciada a pesar del éxito rotundo de este trabajo.



Timothy Spall por "Nieva en Benidorm"

Los referentes internacionales no son un fenómeno extraño en los Goya. Y siguiendo en esta línea, el actor de origen inglés Timothy Spall se hubiera hecho con una nominación en estos premios de cine por su actuación en la obra dirigida por Isabel Coixet. Un filme que apuesta por poner el acento en la imperfección, en lo inusual y en la vulnerabilidad de los seres humanos.



"El arte de volver"

Esta tampoco se contará entre los afortunados. Se trata de la primera obra de Pedro Collantes, centrada en el retorno de una actriz (interpretada por Macarena García) tras pasar una temporada fuera de casa.



"Josep"

El colectivo de animadores españoles no han dejado un amplio abanico de propuestas este año, con "La gallina turuleca" como única opción presentada. Eduardo Gondell y Victor Monigote, además de Ángela Molina, ya tienen la certeza de que serán los únicos que subirán al escenario a recoger el Goya de Honor este 2021.

Así pues, el ilustrador francés Aurel no ha podido entrar en la clasificación.



Raúl Arévalo por "Los europeos"

Víctor García León cuida hasta el último detalle en esta adaptación de Rafael Azcona ambientada en la posguerra española. Del dúo de protas, finalmente es Juan Diego Botto quien aterriza en la categoría a actor reparto.



"La voz humana"

Este proyecto que ha cobrado vida en forma de cortometraje de la mano de Pedro Almodóvar y con Tilda Swinton como protagonista. Su ausencia ha hecho levantar las cejas con perplejidad a más de uno, pero tiene un motivo detrás. El Deseo no lo llevó a los Goya, ya que defiende que esta categoría está destinada a los nuevos talentos que se están abriendo camino en el mundillo.

Antonio de la Torre

Este malagueño ya está familiarizado con las nominaciones, pero este año habrá que conformarse con dejar en blanco esa casilla. En esta edición hubiera participado con el trabajo "El plan", aunque la categoría de Mejor Actor estaba muy reñida. No obstante, su compañero Chema del Barco sí que ha conseguido hacerse hueco como actor revelación.



Andrea Fandos por "Las Niñas"

Este trabajo realizado bajo la dirección de la zaragozana Pilar Palomero es una de las nominaciones más anticipadas. Celia, de 11 años está en busca de respuestas mientras explora la etapa de su adolescencia en un contexto noventero repleto de grandes incógnitas, mentiras y medias verdades. El filme contará con las bazas de dirección novel, actriz de reparto (Natalia de Molina) y película, entre otras. No obstante, no podrá sumarse como representación en la categoría a Mejor actriz revelación.

Así pues, la categoría de Mejor película europea es amplia y dotada de gran variedad, lo que a su vez también implica una criba muy compleja de los cuatro finalistas. Algunos de los trabajos que se han tenido que conformar con un "lo que pudo ser y no fue" llevan como título "Martin Eden", "Tenet" o "Solo nos queda bailar".



"Dear Werner"

El cineasta Pablo Maqueda nos regala este 2021 la emotiva historia de un protagonista -también cineasta- que emprendió el camino de Múnich a París con la convicción de salvar así la vida de la crítica de cine e historiadora Lotte Eisner. Aunque ha conseguido ganarse a la crítica, este filme no ha pasado la selección ante la mirada escéptica de muchos.