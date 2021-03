Los mejores momentos de los Globos de Oro

En sus 78 años de historia, los Globos de Oro celebraron esta noche una de sus galas más complicadas, pues, al objetivo de levantar una ceremonia de tres horas con videollamadas continuas, se sumó el tener que hacer frente a las acusaciones de corrupción y tratos de favor que acumula la organización.



Al igual que los Emmy y los Latin Grammy, estos galardones adaptaron su formato a la pandemia. No hubo alfombra roja, ni reunión de estrellas, ni fiestas posteriores y tiraron de muchas videollamadas. Además, al premiar una variada lista de categorías en cine y televisión, aumentó la proporción habitual de errores técnicos.



Entre discursos que se cortaban o audios que no llegaban, fueron varios los momentos en los que se repitió la necesidad de que la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA) abra las puertas a nuevas incorporaciones, especialmente importante desde que no hay un solo integrante negro en sus filas.



Las dos presentadoras de la noche, Amy Poehler y Tina Fey, se refirieron a este asunto desde el comienzo de la gala. "La HFPA está formada por noventa blancos heterosexuales", ironizó Poehler al explicar las reglas.





LAS GALAS DE VIDEOLLAMADAS NO TERMINAN DE CUAJAR

FRÍAS DISCULPAS DE LA HFPA

HOMENAJE A CHADWICK BOSEMAN

"NOMADLAND", "BORAT" Y "THE CROWN", GRANDES VENCEDORAS

En realidad son solo 87 los miembros de la organización, acusada de monopolio y de buscar tratos de favor al no permitir nuevas incorporaciones y mantener en "pequeño comité" sus contactos con los estudios deSegún Poehler, "hay mucha porquería nominada, y eso es la cosa de estos premios. Dejaron pasar muchos trabajos elaborados por personas afroamericanas. No hay ningún miembro negro en la HFPA y la inclusión es importante".Poeheler y Fey salieron airosas del reto que suponía presentar una ceremonia a más de 4.000 kilómetros de distancia. La primera lo hizo desde Los Ángeles y, la segunda, desde Nueva York ante una limitada audiencia de trabajadores esenciales.Con la pantalla dividida en dos, las dos presentadoras consiguieron forjar una complicidad y frescura que no volvió a repetirse en el resto de la gala.Hubo ganadores a los que no se escuchó, comodiscursos que quedaron descafeinados como el de, a pesar de su encendido alegato a favor de la diversidad, y escenas de absoluta confusión, como el teléfono que sonaba mientrasagradecía su premio desde el salón.Ni siquiera los propios invitados podían ocultar su extrañeza ante las circunstancias.decía "esto es tan raro" al resto de candidatas a mejor actriz de comedia, justo antes de entrar a publicidad. Luego,se bebería un chupito ante la webcam.Aún tendrán oportunidad los Grammy y los Óscar, junto a un puñado de galas menores, de perfeccionar la técnica de las galas en pandemia, completamente deslucidas sin la posibilidad de reunir a tantas estrellas en unos pocos metros cuadrados.Otro de los momentos extraños fue el minuto de disculpas y compromiso por mejorar que expresaron los directivos de la HFPA, después de que el diario Los Ángeles Times sacara los trapos sucios de esta organización.Tres integrantes aparecieron de forma estática sobre el escenario para reconocer que "tienen mucho trabajo que hacer" para fomentar la diversidad y renovar la asociación, muy desprestigiada en los corrillos de Hollywood. Tras esa fría y hierática intervención, no volvió a salir el tema.El recuerdo an, fallecido en 2020 a los 43 años, sobrevoló la gala cuando se llevó de forma póstuma el premio al mejor actor dramático por "La madre del blues".Su viuda,, aceptó el galardón en su nombre: "Él habría dicho algo hermoso, algo inspirador, algo que amplificaría la pequeña voz que hay en todos nosotros (...) Yo no tengo sus palabras, pero tenemos que aprovechar todos los momentos para celebrar con aquellos que queremos", dijo entre lágrimas. Se echó en falta al público en pie tras el emocionante discurso, compartido por videollamada.protagonizó el otro gran momento de la noche al recibir un premio honorífico a sus 83 años. "Somos una comunidad de narradores. Y en momentos turbulentos y de crisis como este, las historias siempre han sido esenciales", dijo la legendaria actriz, para quien no pasa el tiempo.En el apartado televisivo, "The Crown" y "Gambito de dama" fueron las ganadoras de la noche. "Borat" y "Nomadland" triunfaron en la sección cinematográfica, allanando el camino para los Óscar que, en abril, deberán perfeccionar esta manera tan poco lúcida y hollywoodiense de entregar premios.