El emotivo discurso de la viuda de Chadwick Boseman en los Globos de Oro

El actor afroamericano Chadwick Boseman, quien falleció en agosto de 2020, se ha llevado un Globo de Oro póstumo al mejor actor dramático por su trabajo en "La madre del blues". El premio lo recogió su viuda, Taylor Simone Ledward, quien dio un emotivo discurso que ha sido muy aplaudido en las redes sociales.



"Chadwick seguramente diría algo hermoso, algo inspirador, algo que amplificara esa pequeña voz dentro de nosotros que nos dice que podemos hacerlo", señaló muy emocionada Ledward. "Él agradecería a Dios, agradecería a sus papás, agradecería sus ancestros por su guía y su sacrificio", agregó.





Taylor Simone Ledward accepts the award for Best Actor in a Motion Picture, Drama on behalf of her late husband Chadwick Boseman at The #GoldenGlobes. pic.twitter.com/uz20f1kPHi