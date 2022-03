El 11-M en un cuaderno

DIECIOCHO años después abro mi cuaderno con su pegatina Atentados 11-M en la tapa. Diez explosiones en trenes. Al menos 170 muertos. Otegi: No es ETA. Acebes: ETA está detrás. Puerta del Sol: Colas para donar sangre. Señora: "Estoy operada de cáncer. ¿Yo puedo?". Estudiante: "Dolor y rabia". Joven sueca: "Es un horror". Ifema: cordón policial. No paran de llegar coches fúnebres. Hospital Gregorio Marañón: "Con lo que me he peleado yo con ella...". "Uno de los hijos no la reconocía, pero las manos eran las suyas". "En esa puerta hay listados". "¿Por qué no les sacan las huellas dactilares?". Gente que llora abrazada. Visita de Esperanza Agirre. Insultos a Rodrigo Rato: "¿Ahora venís a pedir el voto, cabrones?". Bolsa negra en el suelo. "No sé si avisar". "Es que esto es una psicosis ya". Guarda de seguridad: "Yo a los que están en la cárcel, uno a uno, tiro en la nuca". Puerta del Sol. 19.30 horas. Concentración. "Vascos sí, ETA no". 12 de marzo. Estación de Atocha: Velas, ramos. Cinta de casete, islamistas. Hanane, de Marruecos: "El terrorismo no tiene nación". La gente echa a correr. Cunde el pánico. Falsa alarma. 14 de marzo. Colegio electoral en El Pozo, frente al vagón, tapado con una lona. "Yo iba en el anterior". "Se está votando con indignación". "Que no nos mientan más". Sede del PP. 23.00 horas. Gritos: "No ha ganado el PSOE, ha ganado Al Qaeda". Mujer: "Con miedo, pero el lunes tendré que coger el tren. ¿Qué vas a hacer? No vas a dejar de vivir".

