"Eso lo lleva mi marido"

URDANGARIN vuelve a ser el duque emPALMAdo. ¡Para un vasco que fichó la Familia Real, miren cómo les ha salido! Las imágenes del gasteiztarra de la mano de una rubia, que no es la infanta Cristina, publicadas por la revista Lecturas han conmocionado el país. Recuerden; nada de amante, ni follamiga, sino amiga entrañable. Igual que Corinna para el emérito. El schock ha sido de tal calibre que el affaire ha desencadenado un festival de memes. Porque puede que el exbalonmanista se haya líado con otra, pero al menos sabemos que la infanta no se acordará de nada al día siguiente. De hecho puede que salga diciendo, "No lo sé", "no me consta" y "esas cuestiones las lleva mi marido". El problema no es que Iñaki Urdangarin le ponga los cuernos a una Borbón o que el rey Juan Carlos se haya acostado con todo bicho viviente con melena, el problema es que la monarquía le pone los cuernos a los españoles. ¡Qué curioso! no haber visto nunca en ningún medio castizo en cuarenta años esta misma noticia con Juancar y que rápido han pillado al pringao de la familia. Porque ya no se me ocurre qué más tiene que hacer para encajar en Zarzuela. Acumula tantos tachones en su expediente que hasta la señora Ayuso está por ofrecerle algún cargo. Eso sí, todavía hay algunos por ahí que se sienten representados por esta estirpe de chorizos, puteros y puferos que parecen salidos del manual del buen patriota de Vox.

