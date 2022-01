Pedroche sin fronteras

NO me pregunten en qué momento sufrió una metamorfosis y abandonó el envoltorio de mariposa La Pedroche –si a alguien se le bautiza por el artículo es que ya es toda una marca–, que bastante tuve yo con insonorizar mi salón del ruido externo de los petardos de mis vecinos, nunca mejor dicho, colocar en fila india las uvas y descorchar el cava con la casa aireada pese a cambiar de año con la sola compañía de los Cachitos de Santa Raffaella. La bukanera, hincha del Rayo, electrificó los audímetros al golear a la pública a golpe de Campanadas, un hito que traspasó fronteras y lideró Euskadi, cuyo share de adhesión a la cadena triste (38,3%) superó la media estatal (37,9%), en 11,6 puntos al conjunto de RTVE y en 16,1 al binomio ETB-2/ETB-1. Al hilo de la pandemia, les conté que hoy en día los jóvenes de Erandio –por citar mi pueblo– bailan y festejan al son de los mismos ritmos pachangueros que los de Fuente de Cantos (Badajoz). Que la transversalidad ha roto fronteras y, cómo no, alcanza a los gustos mediáticos. Eso sí, también en la hora Cenicienta Catalunya ejerció de guardián de las esencias identitarias: TV3 no tuvo rival, firmó el mejor dato de todo el Estado (38,6%) –excepto el 57% de la Televisión Canaria, aupada por el efecto La Palma– y se merendó (le sacó 16,3 puntos) a la reina de la noche, que hace mejores discursos que el monarca en Nochebuena. Reescribiendo el dicho de la mujer del César, los catalanes sí que se arremangan en serlo y parecerlo.

isantamaria@deia.eus