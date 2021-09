Mi vida es mejor que la tuya

INSTAGRAM es la meca del postureo, un submundo de post en el que todo es mucho más perfecto que la vida real y cada usuario se esfuerza en crear una imagen idealizada de sí mismo con el único objetivo de pasárselo por el morro a sus seguidores. Estos días, un estudio interno de Facebook carga contra los efectos dañinos de esta red social en la salud mental de las adolescentes. Y afirma, por ejemplo, que "un 32% de las chicas dicen que cuando se sienten mal con su cuerpo, Instagram les hace sentir peor". La información, revelada por The Wall Street Journal, asegura que a mucha chavalería le causa depresión, ansiedad y pensamientos suicidas. Parece lógico que una red donde famosos, influencers, ricos y tontolabas en general presumen de su cuerpo y su estilo de vida dañe la autoestima de algunos usuarios. Hay que subir contenidos para quedar bien ante los demás, fotos que revelen vacaciones idílicas y visitas a parajes paradisiacos. Agrega filtros y edita sus imágenes para que parezcan perfectas y logra fácilmente que las niñas/mujeres se sientan como si sus cuerpos no fueran lo suficientemente buenos. Aunque no hay que esperar a ningún informe para que nos digan lo que todos sabíamos, que allí el hedonismo es una patología. Tampoco sería justo culpar solo a Instagram de algo que es habitual en muchas apps. Casi todas prefieren pedir perdón a pedir permiso.

