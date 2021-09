cuando todo esto pase (todo es la pandemia que lo ocupa todo) habrá que hacer un repaso detallado de cómo hemos respondido como sociedad a un reto para el que no estábamos entrenados. Y, sobre todo, de cómo han respondido dos sectores estructurales que han demostrado, por si alguien tenía alguna duda, por qué son pilares fundamentales del estado de bienestar y termómetros precisos del nivel de desarrollo de un país: la sanidad y la educación. Como el sector sanitario y sus trabajadores y trabajadoras ya recibieron en forma de aplausos diarios un adelanto del agradecimiento colectivo que algún día deberán recibir con la legítima contundencia a la que se han hecho acreedores, y como hoy cientos de miles de escolares vuelven a sus colegios, quiero hacer hincapié en el sector educativo. Siendo como es por su esencia un ámbito dado a evaluar, habrá que ir diciendo ya que lo de los trabajadores y trabajadoras de la educación fue durante el curso pasado de matrícula de honor. No era fácil. Es más, la tarea que tenían por delante era extremadamente difícil. Y pese a que algunos agoreros pusieron al principio en duda la posibilidad de que aquello funcionara y reclamaron el cierre de las aulas y el encastillamiento de alumnos y profesores en la enseñanza on line, la realidad ha demostrado que sí se podía; con mucho trabajo y sacrificio, pero se podía mantener la presencialidad en las aulas. Esos profesores y profesoras evitaron una catástrofe emocional y pedagógica para miles de niños. Hoy, siguen en ello.