NI una chuleta chamuscada más. Ahora, que se inaugura la temporada de barbacoas, acabo de descubrir una aplicación de móvil para dominar el mundo del ahumado, la app que te dice cuándo tienes que dar la vuelta a la txistorra. Grill King es una aplicación que ayuda a tener controladas las piezas de carne que has puesto en la brasa, actuando como una especie de temporizador para cada una de ellas. Así, sabrás cuando una chuleta o la panceta, si estás de rebajas, están bien hechas, sin necesidad de mirar la parrilla. También acaban de llegar los cajeros de pizzas. Gracias a una máquina expendedora, bastan solo tres minutos para que una masa informe se convierta en una pizza recién horneada. Tenemos drones y coches que se controlan desde el teléfono, termostatos inteligentes, luces, lavadoras, neveras y ahora también, barbacoas a distancia. ¡Qué espanto! Los gadgets proliferan, y ya no estoy para esos trotes. ¡Si ni siquiera soy capaz de encender el robot aspirador! Supuestamente con otra app en el stmarphone, es posible guiar este pequeño electrodoméstico y conseguir la chacha ideal. Las opciones son infinitas y se puede configurar para que, desde que sale de la caja, deje la casa como la patena. Pero el otro día no consiguió conectarse a la red wifi y una voz muy amable me recomendó sacar la escoba. Es como el chiste. "Alexa, pon música. No soy Alexa, soy Siri. Siri, pon música. Pídeselo a esa tal Alexa".

clago@deia.eus