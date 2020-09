El virus de los pobres

eRA solo un mensaje pero enseguida se hizo viral. Venía a decir algo así como: "Yo no puedo ir a tomar una caña a tu barrio pero sí puedo ir en un metro atestado de gente a servírtela o a dejar tu paquetito de Amazon en la puerta de tu casa". Esta nota era la respuesta al confinamiento selectivo de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, pero en realidad parece tener mucho más sentido común que el demostrado por la autoridades de la Comunidad de Madrid en ese intento de confinar las barriadas pobres y obreras del sur de la ciudad, con peores condiciones laborales y habitacionales de sus vecinos, más dependientes del transporte público y más castigadas por los recortes y la política privatizadora que impulsaron Esperanza Aguirre y cía. Así, los chalets de La Moraleja, donde viven los jugadores del Real Madrid y demás gente pudiente, no están confinados aunque a pocos metros, en ese mismo municipio, Alcobendas, donde la culpa es que "se vive en pisos y hay más gente por la calle", como dijo una vecina de la zona rica, no pueden moverse. Ya lo dijo la presidenta de la Comunidad de Madrid en la esperpéntica comparecencia con Pedro Sánchez: la causa de que el virus se haya cebado en estas zonas era el "modo de vivir" de las personas migrantes y de los menores extranjeros no acompañados. Como si ellos hubieran elegido vivir hacinados en un piso patera de 40 metros cuadrados porque así es más divertido. Las cosas del virus de los pobres.