eSCUCHO a un chaval en ETB confesar que el coronavirus es algo residual en su vida y que para él estar confinado 15 días por dar positivo sería un problemón porque se le va el verano. Oímos o leemos esto y nos llevamos las manos a la cabeza, sin recordar que todos hemos tenido 18 años. Cierto es que la gran mayoría de los nuevos contagiados son jóvenes y sus ganas de divertirse les convierten en presa fácil para este maldito virus. Quizá por eso en buena parte de la sociedad se ha instalado el mantra de que la culpa de haber retrocedido unos cuantos pasos la tienen esos jóvenes y sus noches desenfrenadas. Que algunos han podido ser irresponsables, de acuerdo, pero que levante la mano quien en esta lucha contra el covid-19 no se ha saltado ninguna licencia. Sí, todos, los mismos que salimos a correr y pasear como si no hubiera un mañana cuando nos dieron una hora libre, los mismos que en pleno confinamiento sacaron al perro tantas veces que el pobre animal llegó a suplicar un poco de compasión. Aquellos que iban a comprar el pan y el periódico lo más lejos posible en vez de hacerlo al lado de casa. Claro que los jóvenes han cometido errores porque, entre otras cosas, se sienten más fuertes que el virus. El problema no son los jóvenes sino que a todos nos ha faltado una campaña que nos sacuda la conciencia y nos hiciera entender qué significa realmente eso de nueva normalidad. Porque la concienciación la necesitamos todos, no solo los jóvenes. Pero me temo que ya es demasiado tarde.