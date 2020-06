AL fin ha llegado el día. Vascos y cántabros, cántabros y vascos, que tanto da, ya tienen vía libre para ir a la comunidad vecina. Visto los anteriores antecedentes, como cuando salieron runners y paseantes que no se les ha vuelto a ver el pelo salvo en las terrazas o en la playa, puedo aventurar que se vayan preparando para una de esas caravanas de antaño. Esa misma que vimos cuando se terminó la dichosa autovía y nos dimos cuenta de que no iba solucionar el colapso si todos salimos a la vez. No se preocupen, el domingo podremos ir a Nafarroa, a La Rioja o hasta Cádiz si queremos dar un paseo un poco más largo; y el lunes, hasta París. Ya está aquí la anunciada nueva normalidad. Casi la mitad de los habitantes del Estado han cumplido con el galimatías ideado por Pedro Sánchez y sus asesores y cada quince días hemos asistido a una especie de Eurovisión. La otra mitad suspendió alguna fase porque montar fiestas en Ifema o llenar la playa de Barcelona no puntuaba en ese examen. Aún así, y sin que nadie lo termine de explicar, también ellos entrarán el domingo en ese oasis que nos prometieron como nueva normalidad. Claro que aquello nos lo vendieron cuando no podíamos poner un pie fuera de nuestro domicilio sin una causa justificada, si no queríamos correr el riesgo de ganarnos una multa (los hombres y mujeres que dirigió Marlaska en exclusiva se pusieron las botas, por cierto). Pero aviso: por mucha normalidad que se venda, el virus no entiende de fases.