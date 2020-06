Nosotros somos la gente

La culpa siempre es de la gente. ¡Qué gente! Y la gente siempre son los demás. La gente se ha echado a las playas como si no hubiera un mañana veraniego, la gente se agolpa en las terrazas, la gente no es consciente de lo que nos puede venir... y quienes esto dicen (decimos) nos situamos en un nivel superior, como si nosotros no fuéramos gente, como si no fuéramos "la gente". Y es que la gente tiene la insana costumbre de no asumir en primera persona la parte alícuota de responsabilidad y de culpa de que una determinada cosa no vaya bien. Ese ente llamado "la gente" puede adoptar multitud de formas. Puede ser el vulgo en general o puede ser también un grupo reducido de personas agrupadas en un núcleo social, profesional, político, económico... Si la economía va mal, la culpa será de los gobiernos, esa gente que no piensa más que en sus intereses partidistas y particulares; si una pandemia nos obliga a recluirnos en casa, los responsables serán las autoridades sanitarias que no supieron ver venir la catástrofe; si una empresa hace aguas, la gente de arriba será la culpable para los de abajo y la gente de abajo lo será para los de arriba. No es frecuente ver a una persona dar un paso adelante y, a modo de terapia de grupo, decir: hola, soy fulano, soy gente y a veces incluso he sido gentuza, asumo mi responsabilidad por este desastre. Y no es frecuente porque quien así actúa nunca recibe el apoyo y la compresión de la gente.