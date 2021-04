Ellos mismos definen Kimovil como una web independiente, no se casan con ninguna marca; con información útil e imparcial, formada por cuatro fanáticos de los terminales móviles

aUNQUE ya llevan un tiempo con su proyecto, son más conocidos a nivel mundial que por aquí, así que vamos a intentar cambiar esto y hacer que también sean profetas en su tierra. Ellos mismos definen Kimovil como una web independiente (no se casan con ninguna marca), con información útil e imparcial, formada por cuatro fanáticos de los terminales móviles. Han logrado crear un comparador de móviles que nos ayuda a encontrar el móvil perfecto a un precio más que razonable entre decenas de páginas web. Lo mejor de todo es que prueban cientos de teléfonos, de absolutamente todas las marcas, Chinas o internacionales, recopilando y en ocasiones completando todos los datos y creando una completa ficha de cada uno de ellos. A cada móvil le dan un KI, una nota que trata de reflejar el valor de cada móvil en la escala de calidad/precio, fijándose en las características principales del dispositivo. Su sistema comparador es tan potente que han firmado un acuerdo para que sea utilizado por la conocida compañía Rastreator. En la actualidad están trabajando en un nuevo proyecto denominado kissmyki.com, un comparador de servicios y productos tecnológicos, no es una tienda on line, que permite encontrar cada día diferentes ofertas con el mejor precio y encontrar la web que los vende. Si estás pensando en comprar un nuevo terminal no puedes hacerlo sin pasar antes por su web. A partir del presupuesto que tengas vas a encontrar todos los teléfonos del mercado con sus características.